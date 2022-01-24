Tình trạng hiện tại của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu và 'niềm vui' lớn từ các mạnh thường quân

Mới đây, bác ruột đã tiết lộ tình trạng hiện tại của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu và kể thêm về việc đã thay mặt gia đình đứng ra kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ chi phí điều trị cho bé.

Liên quan đến vụ bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, theo Pháp luật và Bạn đọc, tối 23/1, anh Đỗ Hữu T. (bác ruột bé N.A) cho biết, hiện bé vẫn trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ vừa lấy mẫu máu. Chờ sức khoẻ bé tiến triển hơn mới có thể tiến hành phẫu thuật.

Ảnh chụp X quang p[hát hiện 9 dị vật trong đầu nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM

Anh T. thông tin thêm anh và vợ là chị Nguyễn Thanh H.A. đã thay mặt gia đình đứng ra kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ chi phí điều trị cho bé. Ngày 21/1, vợ chồng anh T. cập nhật số tiền quyên góp đã được hơn 300 triệu đồng. Hay tin nhiều nhà hảo tâm cũng đến bệnh viện gặp bố và ông nội bé A. để trao tặng tiền để giúp đỡ bé vượt qua cơn hoạn nạn.

Bé N.A đang hôn mê, tình trạng chưa có chuyển biến - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Anh T. chia sẻ, chiều nay 23/1, một mạnh thường quân bên Úc đã gửi số tiền hơn 100 triệu đồng trao tiền giúp đỡ. Trước mắt số tiền sẽ được sử dụng để lo trang trải viện phí cho bé N.A và chờ hướng điều trị tiếp theo. Hiện anh Đỗ Hữu C. (38 tuổi, bố đẻ cháu bé 3 tuổi) đang túc trực ở bệnh viện để chăm con.

Gia đình nạn nhân đã nhận được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Như đã đưa tin trước đo, theo Dân trí, ngày 20/1, Công an Hà Nội thông tin, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20/1/2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác định, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) đã có hành vi giết người. Đối tượng là nghi phạm gây ra những thương tích cho bé gái.

Hiện, sự việc vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: 'Tình nhân' của mẹ từng khai nhận luôn yêu thương, không bao giờ hại cháu? Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, được biết, khi mới bị cảnh sát triệu tập, đối tượng quanh co, chối tội và khai sống như vợ chồng với mẹ cháu bé nhưng luôn thương A., không bao giờ làm hại cháu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-trang-hien-tai-cua-be-gai-3-tuoi-voi-9-di-vat-trong-dau-va-niem-vui-lon-tu-cac-manh-thuong-quan-447601.html