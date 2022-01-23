Vụ nữ sinh đầu độc cha ruột, giấu xác tạo hiện trường giả ở BR-VT: 'Nghịch tử' 2 lần nói dối cơ quan điều tra, có thể đối diện với tù chung thân hoặc tử hình

Xã hội 23/01/2022 11:31

Mới đây, một nữ sinh 21 tuổi dùng chất xyanua đầu độc cha ruột khiến dư luận vô cùng hoang mang. Hiện, mọi chi tiết về vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) đầu độc cha ruột là ông Tống Hồng Đ. (SN 1968) rồi tạo hiện trường giả, được biết, đối tượng đã bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra về tội Giết người vào ngày 22/1.

Được biết, động cơ gây án được đối tượng khai nhận với cơ quan điều tra rằng do thường xuyên bị cha chửi mắng, ông cũng đối xử không tốt với mẹ, nên nảy sinh ý định giết người. Thậm chí, Linh còn cho biết người mẹ vì không chịu nổi cha nên đã dọn sang nhà người thân ở nhờ.

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Chân dung Tống Thị Tùng Linh - Ảnh: VTV

Thế nhưng, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Đ. (vợ ông Điệp, mẹ của Linh) cho rằng những thông tin mà Linh nói là tự dựng ra, không có chuyện vì mâu thuẫn với chồng, không chịu được mà bà Đ. bỏ đi nơi khác. Thực tế, bà đang ở nhà của người con gái đầu để chăm sóc cho 2 đứa cháu ngoại song sinh.

Trước đó, theo VnExpress, sau khi giết cha và tự đốt nhà tạo hiện trường giả, Linh tới cơ quan công an trình báo sự việc rằng khi đang ngủ dưới nền nhà thì có thanh niên lạ đột nhập, nắm tóc nói "tao đã giết cha mày, ân oan tao cũng trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày". Tên này kéo đầu cô đập mạnh xuống nền nhà khiến bị ngất. Khi tỉnh lại thấy nhà cháy, xung quanh không có ai.

Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện nhiều dấu vết bất thường. Đến chiều 20/1, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Đ., ba chai nước có chất độc và tinh thể màu trắng nghi là xyanua ở thùng rác. Linh bị đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

 

Theo Thanh Niên, mới đây, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ sinh viên Tống Thị Tùng Linh để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

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Linh tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sưu Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) đánh giá, hành vi của nghi phạm trong vụ án rất tàn nhẫn, mất tính người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Với hành vi như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người theo khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội thứ hai là Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật hình sự năm 2015, với hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ gây án, diễn biến hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả đã gây ra đối với tính mạng của người cha và thiệt hại đến tài sản của gia đình làm cơ sở để xem xét trách nhiệm pháp lý của cô gái này theo quy định pháp luật.

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Liên quan đến vụ việc nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua rồi tạo hiện trường giả, đối tượng khai nhận nguyên nhân là do cha luôn la mắng, đối xử không tốt với mẹ và mình. Tuy nhiên, mới đây, người thân của nạn nhân lại tiết lộ điều ngược lại.

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