Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện nhiều dấu vết bất thường. Đến chiều 20/1, cảnh sát tìm thấy thi thể ông Đ., ba chai nước có chất độc và tinh thể màu trắng nghi là xyanua ở thùng rác. Linh bị đưa về trụ sở để làm rõ sự việc.

Theo Thanh Niên, mới đây, ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ sinh viên Tống Thị Tùng Linh để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Quá trình làm việc với hàng xóm của Linh, lực lượng công an được họ cho biết nhiều tháng qua Linh có dấu hiệu trầm cảm. Lúc làm việc với Linh, lực lượng công an thấy nữ sinh nói chuyện như người mất hồn, khai báo bất nhất, đôi mắt nhìn xa xăm.

Linh tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sưu Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) đánh giá, hành vi của nghi phạm trong vụ án rất tàn nhẫn, mất tính người, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội.

Với hành vi như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người theo khoản 1, điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tội thứ hai là Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 bộ luật hình sự năm 2015, với hình phạt có thể lên đến 20 năm tù.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ động cơ gây án, diễn biến hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả đã gây ra đối với tính mạng của người cha và thiệt hại đến tài sản của gia đình làm cơ sở để xem xét trách nhiệm pháp lý của cô gái này theo quy định pháp luật.