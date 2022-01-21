Tình trạng sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Khi có diễn biến mới, bệnh viện sẽ thông tin sớm nhất có thể

Xã hội 21/01/2022 15:42

trưa ngày 21/1, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang dồn sức để cứu chữa cho bệnh nhi

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi ở TP. Hà Nội được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, được biết, hiện tại, em đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trưa ngày 21/1, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết bé Đ.N.A. (3 tuổi) vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang dồn sức để cứu chữa cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ Hương, khi bệnh nhi có diễn biến mới, bệnh viện sẽ thông tin sớm nhất có thể.

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Hình ảnh mới nhất của cháu A đang điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Được biết, trước đó, theo VOV, ngày 20/1, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi Giết người. Nguyễn Trung Huyên là người tình của Nguyễn Thị Luyến.- mẹ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim ở đầu.

Khoảng 13 giờ ngày 18/01, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận được tin báo về việc: Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra. 

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Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay trong ngày 18/01/2022, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú, ở Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội; nghề nghiệp: Thợ mộc); và Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú ở Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội, là mẹ đẻ cháu bé).

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Nghi can tính cách khá lì lợm, quanh co, phủ nhận việc liên quan đến thương tích của nạn nhân

Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Nghi can tính cách khá lì lợm, quanh co, phủ nhận việc liên quan đến thương tích của nạn nhân

Mới đây, điều tra viên đã tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu khi tham gia quá trình đấu tranh với nghi can.

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