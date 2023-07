Được biết, trước đó, theo VOV, ngày 20/1, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi Giết người. Nguyễn Trung Huyên là người tình của Nguyễn Thị Luyến.- mẹ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim ở đầu.

Khoảng 13 giờ ngày 18/01, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận được tin báo về việc: Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay trong ngày 18/01/2022, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú, ở Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội; nghề nghiệp: Thợ mộc); và Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú ở Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội, là mẹ đẻ cháu bé).

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.