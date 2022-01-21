Những người thân quen tiết lộ sự thật bất ngờ về đối tượng nghi cắm 9 dị vật vào đầu bé gái 3 tuổi

Xã hội 21/01/2022 10:01

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã bị khởi tố về hành vi giết người. Mới đây, những người thân quen đã tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ về đối tượng.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) được phát hiện có 9 dị vật  trong đầu, theo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé A.. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

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Bé A. vói 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, mới đây, một người bạn lớn lên cùng Huyên từ bé đã tiết lộ đôi nét về đối tượng. Cụ thể, một đặc điểm của Huyên theo anh bạn này chia sẻ là dù Huyên chỉ cao khoảng 1m6 và không tập thể hình, nhưng cơ thể vạm vỡ. Hồi nhỏ, anh bạn và các thanh niên trong làng chỉ cần trêu đùa cũng có thể bị Huyên đánh lại. 

Anh bạn này còn cho biết thêm rằng Huyên đá bóng "hay như một ngôi sao" khi có thể đá hai chân như một nên thanh niên xóm trên, xóm dưới rất hay đá bóng cùng. Ngoài ra, theo anh bạn, Huyên bị điếc bẩm sinh nhưng lúc bé không đeo máy trợ thính. Phải đến khi lớn, Huyên mới bắt đầu dùng máy để nghe rõ hơn. Đối tượng còn bị ngọng nên giọng nói khá khó nghe. Huyên học hết cấp 3 thì đi làm mộc cho nhà người quen và không làm thêm nghề khác. 

Nhận xét Huyên ở ngoài đời, anh bạn và hàng xóm đều cho rằng, đối tượng cơ bản bình thường, không có biểu hiện ác tính. Huyên cũng đã có một vài mối tình trước khi quen N.T.L. (mẹ đẻ cháu bé A.). 

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Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ thôn 5 xã Thạch Hòa (Thạch Thất, Hà Nội) được biết, khi còn nhỏ, Huyên sống ở quê với ông bà nội, sau đó ở với bác. Khi đối tượng học hết cấp 3 và sinh sống ở địa phương thì mọi thứ đều bình thường. Học xong lớp 12, Huyên đi làm mộc và ít về địa phương.  Đối tượng cũng không có va chạm, hiềm khích với hàng xóm, cũng không phải thành phần bất hảo tại thôn.

"Nội bộ gia đình Huyên cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Chỉ có điều, Huyên đưa mẹ cháu bé 3 tuổi về ra mắt nhưng giấu bố chuyện chị L. đã có 3 con. Khi bố Huyên biết chuyện thì đã không đồng ý" - ông Hùng nói và chia sẻ thêm, bố Huyên chỉ đồng ý nuôi cháu nếu đó đúng là con của Huyên.

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Hình ảnh mới nhất của cháu A đang điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chia sẻ về mối quan hệ giữa con trai và chị L., ông Nguyễn Trung H. (bố anh H.) cho biết, từ ngày còn bé anh H. bị khiếm thính nên 2 bố con ít khi nói chuyện với nhau. Sau khi H. học xong lớp 12 do không nghe được nên gia đình cho anh đi học nghề rồi về làm thợ mộc ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất.

Người cha kể, chỉ cách đây 1 tháng, H. có đưa bạn gái là chị Nguyễn Thị L. về ra mắt. Chị L. trước đó nói chưa có chồng con gì, xong về ra mắt nói đã có 3 con và từng có chồng nên gia đình ông không chấp nhận. Tuy sau đó anh H. có đề cập về việc L. đã mang thai nhưng gia đình ông Nguyễn Trung H. vẫn không đồng ý cho hai người đến với nhau. Tuy nhiên, gia đình sẽ có trách nhiệm chăm sóc nếu đứa bé sinh ra là con của Huyên.

Nói về việc của cháu Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) nhập viện trong tình trạng đầu nghi có 9 chiếc đinh, ông Nguyễn Trung H. mới đây cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn, không thể ngờ Huyên làm những chuyện đó..."

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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