Người cha lần đầu vào viện gặp con gái có 9 dị vật trong đầu: 'Chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con mình'

"Nếu có diễn biến mới về bệnh nhi, chúng tôi sẽ sớm thông tin" - bà Hương nói với Zing News.

Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.N.A (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện 9 dị vật trong đầu , theo Zing News, ngày 20/1, bác sĩ Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đến nay, bé bé A. vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

"Tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con gái của mình. Khi bước chân vào phòng bệnh nhìn thấy con với ống thở cắm trên cơ thể tôi như chết lặng, đau xót vô cùng, tim mạch con đập nhưng yếu ớt vô cùng.

Theo Nhịp sống Việt, chiều ngày 20/1, anh Đỗ Hữu T. (38 tuổi, bố bé A.) mới thu xếp được mọi việc lên chăm sóc con . 2 tiếng ngắn ngủi ở viện với con gái, người cha gầy guộc không giấu được nỗi buồn. Anh cho biết nhìn con nằm trong phòng thở, anh chết lặng, vô cùng đau xót. Hiện tại, anh T. chỉ mong con sống sót và khỏe mạnh.

Thời gian qua con bé hết bị gãy tay, uống thuốc sâu, nuốt đinh… rồi giờ lại bị găm đinh vào đầu. Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy. Chuyện không may đã xảy ra rồi giờ tôi mong con sống và khoẻ mạnh" - anh T. chia sẻ.

Về nghi phạm gây ra vụ bạo hành cho bé A., anh T. mong cơ quan công an sẽ làm sáng tỏ để nghi phạm gây ra tội ác đối với con gái mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị N. (48 tuổi, mẹ của chị Nguyễn Thị L.) người bà ngoại cho biết do không sử dụng mạng xã hội nên vụ việc của cháu gái và chỉ hay tin qua những người hàng xóm. Nhắc đến đối tượng Nguyễn Trung Huyên, bà N. tiết lộ không biết người tình của con gái, cũng chưa bao giờ gặp mặt. Bà mới biết con gái và người tình thuê trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất vào ngày 19/1 khi báo chí bắt đầu đưa tin.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong những lần bé A. nhập viện trước đây, bà Nhàn đều đến bệnh viện chăm sóc cháu (trừ lần bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương). Mỗi lần xuất viện, bé A. đều được mẹ chở về gửi nhà ông bà nội.

Vào ngày 18/1, L. gọi điện khóc nức nở "Mẹ ơi, A. lại cấp cứu", sau đó bà gọi lại thì máy thuê bao. Từ đó đến nay, bà không thể liên lạc được với con gái, không nắm được tình hình sức khoẻ của cháu gái. Tìm sang nhà nội của bé A., bà N. rất lo lắng và ái ngại vì sự việc quá đau lòng, không thể chăm sóc tốt cho cháu gái.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé Đ.N.A. (3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.