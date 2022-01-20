Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nói gì về vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu?

Xã hội 20/01/2022 16:26

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội với 9 dị vật trong đầu, mới đây, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, các vụ việc bạo hành trẻ em hiện nay đang ở mức báo động.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội với 9 dị vật trong đầu, theo Tổ Quốc, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa có chia sẻ ý kiến xung quanh vấn đề này an toàn đối với trẻ em. Theo bà Hồng, mặc dù cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý kịp thời, trừng trị thích đáng kẻ đã hãm hại cháu bé, song vụ việc một lần nữa dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, đặt ra lo ngại về tình trạng bạo hành trẻ em hiện nay, đặc biệt là trong các gia đình có bố/mẹ ly hôn.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết thêm, qua truyền thông, mẹ cháu bé đã ly hôn và sống cùng người đàn ông khác và hiện đang mang thai. Việc cháu bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe trong thời gian sinh sống cùng mẹ đã cho thấy, môi trường sống của cháu bé đã có dấu hiệu thiếu an toàn và đã được cảnh báo bảo vệ từ sớm.

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Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Ảnh: Tổ Quốc

Bà Hồng cho rằng, trước đó, cháu bé đã 2 lần nhập viện cấp cứu, 1 lần là uống thuốc trừ sâu, lần thứ hai là nuốt dị vật. "Nếu như gia đình, người thân chú ý, cảnh giác, tìm hiểu về những việc cháu bé trải qua để có cách xử lý kịp thời thì có thể cháu bé đã không rơi vào tình cảnh hiện tại".

"Ở các gia đình 'rổ rá cạp lại', bên cạnh trách nhiệm nuôi dạy con của bố mẹ, người thân cũng phải có trách nhiệm quan tâm, để ý đến cuộc sống của trẻ, xem trẻ có được sống an toàn, đảm bảo không? Nếu có dấu hiệu bị bạo hành, xâm hại, gia đình cần có biện pháp như thay đổi quyền nuôi con, hoặc báo cho cơ quan chức năng địa phương để kịp thời can thiệp, không để những vụ việc đau lòng tiếp tục xảy ra" – bà Hồng kiến nghị.

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Bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Dân Trí

Về phía ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, huyện Hoài Đức cho biết, cả hai bên gia đình nội, ngoại của cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông bà nội của bé là người rất yêu thương các con cháu. Vì bố của cháu bé không có thu nhập ổn định nên hầu hết việc nuôi dạy các cháu đều do ông bà nội. Sau khi bố mẹ cháu bé ly hôn, bố nuôi 2 con nhỏ nhưng đều có sự chung tay của ông bà. Gia đình này thuộc hộ nghèo, chính quyền xã thường xuyên quan tâm đến các chính sách và hỗ trợ khó khăn vào các dịp lễ Tết.

Theo báo Giao Thông, văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng về việc xử lý vụ việc trẻ nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP nhận được Báo cáo số 320/BC-LĐTBXH ngày 19/01/2021 của Sở Lao động - thương binh và xã hội về vụ việc trẻ nghi bị bạo hành tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp UBND huyện Thạch Thất, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

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'Người tình' của mẹ bé gại bị khởi tố về hành vi giết người - Ảnh: Internet

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người thân bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: "Tại sao con mình dứt ruột đẻ ra bị hành hạ như vậy mà người làm mẹ lại phản ứng như không biết gì?"

Người thân bé gái 3 tuổi ở Hà Nội: "Tại sao con mình dứt ruột đẻ ra bị hành hạ như vậy mà người làm mẹ lại phản ứng như không biết gì?"

Người bác dâu của bé A. tỏ ra vô cùng bức xúc, phẫn nộ khi mẹ cháu bé liên tục phủ nhận chuyện người tình nhiều lần bạo hành con gái mình.

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