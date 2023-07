Đặc biệt, bác sĩ này nhận định khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào. Bà cũng cho biết đây là khoa bệnh nặng, thông thường bệnh nhân khó thể bình phục trong thời gian ngắn. Do đó, với bệnh nhi này, các bác sĩ cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

"Hy vọng rằng cháu đã nhiều lần vượt qua các trận thập tử nhất sinh thì lần này may mắn sẽ đến. Tuy nhiên tình trạng của bé đang rất nặng. Gia đình chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất" - người nhà bé A. chia sẻ.

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng đinh ghim ở đầu.

Bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Dân Trí

"Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc.

Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.