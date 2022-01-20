Phó giám đốc Bệnh viện cập nhật mới nhất tình hình sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu

Xã hội 20/01/2022 13:41

Mới đây, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) - nơi bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu đang điều trị - đã cập nhật tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) nghi có 9 dị vật trong đầu, theo Zing News, mới đây, vào sáng ngày 20/1, bác sĩ Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đến nay, bé bé A. vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Đặc biệt, bác sĩ này nhận định khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào. Bà cũng cho biết đây là khoa bệnh nặng, thông thường bệnh nhân khó thể bình phục trong thời gian ngắn. Do đó, với bệnh nhi này, các bác sĩ cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

"Nếu có diễn biến mới về bệnh nhi, chúng tôi sẽ sớm thông tin" - bà Hương nói với Zing News.

Theo Dân Trí, người nhà của bé Đ.N.A. cho hay, phía bệnh viện có thông tin cho gia đình là dị vật trong đầu cháu bé đã gây hiện tượng viêm mủ. Các bác sĩ đang tích cực điều trị, nếu tình trạng bé A. diễn biến tốt hơn sẽ hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé.

"Hy vọng rằng cháu đã nhiều lần vượt qua các trận thập tử nhất sinh thì lần này may mắn sẽ đến. Tuy nhiên tình trạng của bé đang rất nặng. Gia đình chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất" - người nhà bé A. chia sẻ.

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Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng đinh ghim ở đầu.

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Bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Dân Trí

"Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc.

Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.

Phản ứng của gia đình bé V.A. về vụ cháu gái 3 tuổi nghi có 9 dị vật trong đầu: 'Tại sao bố ruột, mẹ ruột của các con lại máu lạnh như vậy?'

Phản ứng của gia đình bé V.A. về vụ cháu gái 3 tuổi nghi có 9 dị vật trong đầu: 'Tại sao bố ruột, mẹ ruột của các con lại máu lạnh như vậy?'

Những ngày vừa qua, khi vụ bé V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện thêm sự sự việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) nghi có 9 dị vật trong đầu khiến dư luận không khỏi xót xa.

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