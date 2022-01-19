Thất thứ 4 của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: 'Mong con yên nghỉ, cộng đồng và mẹ con sẽ đấu tranh để có một bản án thích đáng cho những kẻ tội đồ'

Xã hội 19/01/2022 17:46

Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành, mới đây, trên trang cá nhân, người thân đã cho biết hôm nay là lễ thất thứ 4 của nạn nhân.

Vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong những ngày vừa qua khiến dư luận vô cùng xôn xao. Theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, bố ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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Bé gái bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: FBNV

Mới đây, ngày 19/1, trên trang cá nhân, bà N.T.T.L. (bác gái của V.A.) đã có bài viết tiếp tục chia sẻ về vụ việc. Theo đó, bà L. cho biết hôm nay là thất thứ 4 của nạn nhân. Bên cạnh đó, bà L. cũng bày tỏ niềm xúc động khi nhiều người sống trong lãnh thổ Việt Nam cũng như quốc tế đã tổ chức lễ cầu siêu cho cháu mình "thì đủ biết trái đất này có triệu triệu, tỷ tỷ con tim ấm áp biết nhường nào".

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Bài viết của bà N.T.T.L. - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đó, bà L. mong rằng V.A. sẽ an nghỉ "để cộng đồng cùng mẹ con đấu tranh để có một bản án thích đáng cho những kẻ tội đồ kia nhé".

Bài viết nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, rất nhiều người đã bày tỏ xót xa, thương cảm cho sự ra đi của cháu bé. Đồng thời, netizen cũng để lại bình luận động viên, an ủi gia đình mau chóng vượt qua nỗi đau, giành lại công bằng cho nạn nhân.

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Bà L. cho biết hôm nay là thất thứ 4 của cháu bé và những bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành đã rút đơn khởi kiện. Trước sự việc này, ông Nguyễn Quang V. đã có bài viết trên trang cá nhân và khẳng định không có chuyện đó xảy ra. 

"Chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Thái và Trang. Gia đình con sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu V.A và luôn mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng luật pháp" - trích bài viết của bác bé V.A..

Sáng ngày 18/1, bà N.T.T.L. cũng đã một lần nữa lên tiếng phủ nhận việc rút đơn kiện và tiết lộ mẹ V.A. đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc cùng luật sư và cơ quan điều tra. Đồng thời, chị H. vẫn mạnh mẽ là chỗ dựa cho đứa con trai nhỏ (em ruột cháu V.A). Gia đình không muốn mẹ V.A. xuất hiện trước truyền thông "để mẹ con em sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp".

Bên cạnh đó, bà N.T.T.L. cũng hy vọng mọi người đừng vội phán xét, nghi ngờ mẹ bé gái mà hãy kiên nhẫn một lần, đồng hành cùng chị H. trên bước đường giành công lý cho con.

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Liên quan đến sự việc, trên trang cá nhân, mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết chia sẻ quan điểm của mình dưới góc độ pháp luật.

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