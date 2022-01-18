Xôn xao thông tin gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành rút đơn kiện bố ruột và 'gì ghẻ', bác ruột nạn nhân nói gì?

Xã hội 18/01/2022 10:12

Mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành rút đơn kiện "dì ghẻ" Quỳnh Trang và bố ruột là Nguyễn Kim Trung Thái. Mới đây, bác của của nạn nhân đã chính thức lên tiếng.

Liên quan đến vụ bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đế tử vong, theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, bố ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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Bố ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, theo VietNamNet, trong ngày 28/12, bà Nguyễn Thị H. (mẹ ruột của V.A.) và anh trai là ông Nguyễn Quang V. đã có đơn gửi cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh đề nghị khởi tố Nguyễn Kim Trung Thái và Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

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Mẹ ruột của V.A. có đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố hình sự đối với chồng cũ - Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, gia đình nạn nhân cho biết các luật sư gồm luật sư Phạm Công Hùng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 luật sư thuộc Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã tham gia vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho gia đình và hoàn toàn miễn phí.

Thế nhưng, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin gia đình bé gái 8 tuổi bị bạo hành đã rút đơn khởi kiện. Trước sự việc này, ông Nguyễn Quang V. đã có bài viết trên trang cá nhân và khẳng định không có chuyện đó xảy ra. 

"Chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Thái và Trang. Gia đình con sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu V.A và luôn mong pháp luật xử đúng người, đúng tội, đúng luật pháp" - trích bài viết của bác bé V.A..

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Bé gái bị bạo hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, sáng nay (ngày 18/1), bà N.T.T.L. (bác gái của V.A.) cũng đã một lần nữa lên tiếng phủ nhận việc rút đơn kiện và tiết lộ mẹ V.A. đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc cùng luật sư và cơ quan điều tra. Đồng thời, chị H. vẫn mạnh mẽ là chỗ dựa cho đứa con trai nhỏ (em ruột cháu V.A). Gia đình không muốn mẹ V.A. xuất hiện trước truyền thông "để mẹ con em sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp".

"Khi chuyện xảy ra, mình là người quyết định giữ H. mẹ của V.A. trong một góc bình yên, là bởi mình sợ sóng gió dư luận và cảm xúc sẽ bủa vây em mình lúc mà nó đang chịu nỗi đau quá lớn. Mình cũng không muốn hình ảnh của H xuất hiện nhiều trên truyền thông, bởi lẽ H còn phải nuôi con trai, mà em bé thì cần đứng ngoài cuộc chiến đấu này vì kết quả cuộc chiến dù có thế nào cũng là nỗi đau mà con không nên biết" - trích tâm sự của bà N.T.T.L..

Bên cạnh đó, bà N.T.T.L. cũng hy vọng mọi người đừng vội phán xét, nghi ngờ mẹ bé gái mà hãy kiên nhẫn một lần, đồng hành cùng chị H. trên bước đường giành công lý cho con.

Gia đình nói rõ 3 điều về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ: 'Mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống, nuôi em và đòi công bằng cho V.A.'

Gia đình nói rõ 3 điều về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ: 'Mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống, nuôi em và đòi công bằng cho V.A.'

Mới đây, bác ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đã có bài đăng mới nhất khẳng định 3 điều quan trọng liên quan đến vụ việc.

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