Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Gia đình thông báo dàn luật sư tham gia kiện tụng, chi phí bỏ ra khiến ai cũng bất ngờ

Xã hội 15/01/2022 20:04

Mới đây, gia đình của của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đã thông báo về số lượng luật sư tham gia vụ việc khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, phía gia đình nhà ngoại của bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong đã có bài viết thông báo về danh sách các luật sư sẽ hỗ trợ gia đình trong vụ việc lần này. Cụ thể, người thân của bé gái đã gửi lời cảm ơn và tri ân đến sự đồng hành của cộng đồng mạng và giúp đỡ của các luật sư. Đến nay, vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra khẩn trương điều tra để làm rõ các chứng cứ.

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Bé gái bị bạo hành - Ảnh: Internet

Cũng trong bài viết, gia đình đã thông tin về 6 luật sư đang trực tiếp tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bao gồm:

1. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - những người đã tham gia từ đầu, bảo vệ quyền và lợi ích cho bé V.A ngay từ khi gia đình có đơn tố cáo lên cơ quan công an.

2. Luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, thuộc đoàn luật sư Hà Nội.

"Với thế mạnh của các Luật sư, gia đình con tin tưởng rằng vụ án sẽ được xét xử công tâm và các tội danh của các bị cáo sẽ được định ở mức cao nhất theo quy định của Luật pháp.

Gia đình con cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô, bác, anh, chị em đã đồng hành cùng gia đình con, cùng góp tiếng nói đồng lòng tin tưởng vào các cơ quan thực thi Luật pháp. Xin tri ân công đức của mọi người thật nhiều" - trích bài viết của gia đình cháu bé.

Được biết, các luật sư đã nhận hỗ trợ pháp lý cho vụ án là hoàn toàn miễn phí. Trước đó, một số người cũng đã bày tỏ ý định muốn đồng hành cùng gia đình và hỗ trợ toàn bộ chi phí của vụ án nhưng nhà ngoại bé xin từ chối và chỉ nhận tình cảm.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, các luật sư trên đều là người có kinh nghiệm dày dặn trong các vụ tố tụng. Đầu tiên, về luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, bà được xem là người tâm huyết với vụ việc khi vào ngày 27/12, sau khi nhận lời bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình và nạn nhân, bà Nữ đã làm thủ tục gửi cho cơ quan chức năng.

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Luât sư Trần Thị Ngọc Nữ - Ảnh: Internet

Sau khi tìm hiểu vụ việc, luật sư Ngọc Nữ đã nhận định người bố Nguyễn Kim Trung Thái (khi ấy vẫn được tại ngoại) cũng có dấu hiệu phạm tội, không thể để lọt được nên đã lập tức kiến nghị bắt và khởi tố anh ta. Chính bà cũng kiến nghị thay đổi tội danh của "dì ghẻ" Võ Quỳnh Trang từ tội "Hành hạ người khác" thành tội "Giết người" và làm rõ hành vi "đồng phạm", "che dấu tội phạm" hay "chủ mưu" của Nguyễn Kim Trung Thái đối với cái chết của nạn nhân.

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Hình ảnh luật sư Nguyễn Anh Thơm trong chuyến bay sáng nay - Ảnh: FBNV

Sáng ngày 15/1, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đã có chuyến bay từ Hà Nội đến TP.HCM kèm lời chia sẻ: "Bắt đầu một hành trình bảo vệ công lý, công bằng cho cháu bé 8 tuổi bị bạn gái và bố bạo hành tử vong. Cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho Luật trên những hành trình bảo vệ công lý, công bằng xã hội".

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Luật sư Phạm Công Hùng Ảnh: Internet

Về Luật sư Phạm Công Hùng lại có thế mạnh về tranh biện và tố tụng. Ông ít xuất hiện trên truyền thông nhưng nhiều netizen tin rằng với kinh nghiệm của mình, luật sư Phạm Công Hùng cùng các luật sư nhận hỗ trợ pháp lý và giành lại công bằng cho nạn nhân.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

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Bố ruột và 'dì ghẻ' của nạn nhân - Ảnh: Internet

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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