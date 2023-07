Qua thông tin báo chí, tôi biết cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung tội giết người và hành hạ người khác đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội che giấu tội phạm và tội hành hạ người khác. Ngoài ra, từ ngày xảy ra vụ việc của cháu tôi đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan CSĐT".

Bé V.A. bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, xuất hiện trên truyền hình Pháp Luật, bác ruột bé V.A cũng đã có nhiều những chia sẻ về sự ra đi thương tâm của cháu gái. Theo anh Vinh, khi cùng em ruột là chị H. (mẹ ruột của V.A.) đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhận mặt cháu, chị H. đã khóc rất nhiều. Gia đình đau xót đã đưa mẹ cháu bé về Vũng Tàu.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.