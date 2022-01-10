Liên quan đến bé gái bị bạo hành dẫn đến tử vong, những ngày vừa qua, cư dân mạng liên tục lan truyền những hình ảnh được cho là nhật ký của nạn nhân viết trước khi qua đời. Mới đây, gia đình của bé gái đã lên tiếng về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé gái V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành, vừa qua, mạng xã hội lan truyền một số đoạn nhật ký được cho là của bé V.A. Theo đó, cư dân mạng cho rằng đây là những dòng nhật ký mà bé viết cho mẹ trước khi qua đời. Nội dung của những dòng này cụ thể như sau: Những dòng nhật ký được cho là của bé V.A. được CĐM chia sẻ - Ảnh: Internet Thậm chí, mới đây nhất, hình ảnh cận cảnh của một trong những trang nhật ký cũng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Trong đó, bé V.A nói rất nhớ mẹ và cho biết bố cấm không được đi gặp mẹ. Không những vậy, trang nhật ký còn tiết lộ người bố nói dối rằng “mẹ đã hết thương con” cũng như những tình tiết nói về việc thường xuyên bị mẹ kế đánh đập.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, ba Thái nói con là không gặp mẹ nữa. Nếu ba bắt gặp thì dì ba sẽ đánh con, nói mẹ hết thương con rồi phải không ạ? Cô Trang thì bắt con làm suốt còn hay la mắng với đánh con nữa mẹ ơi. Mấy hôm tối khuya mà cô Trang bắt con kéo bịch rác ra kho để mà nó nặng với con sợ ma lắm. Con chỉ muốn về ở với mẹ và em thôi" - Nội dung một trong những trang nhật ký được cộng đồng mạng chia sẻ. Cận cảnh trang nhật ký được cho là của bé V.A. - Ảnh: Internet Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, trước những thông tin trên, anh Quang Vinh, bác ruột của bé V.A đã cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, hiện trường tại căn chung cư đã bị niêm phong. Chúng tôi không biết về đoạn nhật ký lan truyền trên mạng xã hội.

Qua thông tin báo chí, tôi biết cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung tội giết người và hành hạ người khác đối với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái về tội che giấu tội phạm và tội hành hạ người khác. Ngoài ra, từ ngày xảy ra vụ việc của cháu tôi đến nay gia đình tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của cơ quan CSĐT". Bé V.A. bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, xuất hiện trên truyền hình Pháp Luật, bác ruột bé V.A cũng đã có nhiều những chia sẻ về sự ra đi thương tâm của cháu gái. Theo anh Vinh, khi cùng em ruột là chị H. (mẹ ruột của V.A.) đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhận mặt cháu, chị H. đã khóc rất nhiều. Gia đình đau xót đã đưa mẹ cháu bé về Vũng Tàu. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mẹ bé Nhật Linh nhìn ảnh bé gái 8 tuổi bị bạo hành mà nhớ con ruột, khẳng định: 'Người bố ác hơn dì ghẻ' vì lý do này Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành, mới đây, mẹ bé Nhật Linh - bé gái người Việt bị sát hại dã man ở Nhật Bản cách đây 5 năm - đã lên tiếng nói lên quan điểm của mình.

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