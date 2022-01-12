Người hùng áo xanh lao vào đám cháy cứu bé gái bị kẹt tại Hà Nội: 'Mặt cháu bé đã đen thui, còn gọi chú ơi cứu cháu với'

Xã hội 12/01/2022 20:00

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở Hoàng Mai, Hà Nội khiến bé gái 13 tuổi bị mắc kẹt. Mới đây, người trực tiếp lao vào cứu cháu bé đã chia sẻ lại khoảnh khắc khiến nhiều người thót tim.

Theo Sức khỏe và Đời sống, trưa ngày 12/1, một vụ hỏa hoạn bùng lên tại một căn nhà ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội khiến nhiều người hoang mang. Một đoạn clip ghi lại cận cảnh đám cháy được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn clip này, một nam thanh niên mặc áo xanh đã nhanh chóng giải cứu thành công một bé gái bị mắc kẹt trên tầng 3 của ngôi nhà.

Trong khi đó, phía dưới, những người dân xung quanh đang cố gắng dùng vòi nước để dập tắt lửa và liên lạc với các lực lượng chức năng để dập tắt đám cháy.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VietNamNet, khoảng 12h35 trưa ngày 12/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Ngôi nhà có kết cấu 2 tầng và 1 tum, phần tum được lợp bằng mái tôn có quây sắt kiên cố khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khi vụ hỏa xảy ra, cháu Vũ Hải Y., sinh năm 2007 bị mắc kẹt trên tầng tum. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Y., anh Trung Văn Nam (người đàn ông mặc áo xanh trong clip) và anh Dương Ngọc Vũ đang sửa điều hòa gần ngôi nhà bị cháy đã tìm cách giải cứu cháu Y..

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Bên trong căn nhà nhiều đồ đạc bị cháy đen - Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đã điều 2 xe chữa cháy và 1 xe thang đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Theo Tổ Quốc, anh Trung Văn Nam làm nghề sửa điều hoà và là hàng xóm với nhà nạn nhân. Anh Nam cho biết, vào trưa nay, khi đang ăn cơm thì anh ngửi thấy mùi khói cùng tiếng hô hoán dập lửa của người dân. Lúc chạy ra thì thấy đám cháy nên anh đã gọi anh em trong nhà ra hỗ trợ rồi cầm bình cứu hoả đến dập lửa.

Trong lúc đang dùng bình cứu hoả dập lửa, anh Nam phát hiện trong nhà có một cháu bé đang kêu cứu nên anh lập tức trèo lên mái của ngôi nhà bên cạnh, tìm cách cứu người.

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Anh Trung Văn Nam là một trong những người cứu cháu bé - Ảnh: VietNamNet

"Khi tôi trèo lên mái ngôi nhà bên cạnh thì thấy ngôi nhà bên trong bốc khói nghi ngút, mặt cháu bé đã đen thui, cháu còn gọi tôi 'chú ơi cứu cháu với', thực sự lúc này tôi chỉ muốn cứu người nhưng ngôi nhà được khung sắt bảo vệ nên chưa biết làm thế nào", anh Nam nhớ lại.

Trong giây phút sinh tử cứu người, anh Nam bình tĩnh lại, dùng hết sức bình sinh đạp, kéo bung thanh sắt của ngôi nhà ra. "Tôi đạp mãi, đạp mãi đến khi thanh sắt giãn ra, tôi thò tay vào thì nắm trúng cháu bé".

"Cháu rất nặng, tôi phải dùng rất nhiều sức mới kéo được cháu ra. Sau khi cứu được cháu, tôi được lực lượng chức năng giúp đỡ đưa cháu xuống đất" - anh Nam chia sẻ với Tổ Quốc.

Theo VietNamNet, sự việc xảy ra khoảng 4 tiếng đồng hồ, anh Nam chia sẻ, nếu phải làm lại có lẽ anh không làm được.

"Cũng không hiểu vì sao lúc đó mình đủ sức khỏe để giải cứu được bé gái" - anh Nam nói và tâm sự anh luôn tâm niệm sẽ cố gắng làm hết sức mình để giúp đỡ được mọi người.

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