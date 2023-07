Một vụ cháy nhà đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến bố và con nhỏ tử vong, con trai 7 tuổi bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Theo Người Lao Động, ngày 9/1, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị H. ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 3 người gồm: anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ của anh C. Trong đó, một cháu 7 tuổi và một cháu mới 37 tháng tuổi.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo báo Giao Thông, sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa anh C. ra Hà Nội cấp cứu, 2 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong rạng sáng ngày 9/1. Đến trưa ngày cùng ngày, cháu nhỏ 37 tháng cũng không qua khỏi. Cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tiên lượng xấu.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Lê Trọng C. và chị Hoàng Thị H. có 3 con. Thời điểm xảy ra hoả hoạn chị H. không có ở nhà. Lâu nay gia đình chị không có mâu thuẫn với ai.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

