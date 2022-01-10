Cháy nhà bất thường ở Thanh Hóa, bố và con nhỏ 37 tháng tuổi tử vong thương tâm

Xã hội 10/01/2022 08:54

Một vụ cháy nhà đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến bố và con nhỏ tử vong, con trai 7 tuổi bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Theo Người Lao Động, ngày 9/1, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị H. ở tổ dân phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra hoả hoạn trong nhà có 3 người gồm: anh Lê Trọng C. (SN 1982) và 2 con nhỏ của anh C. Trong đó, một cháu 7 tuổi và một cháu mới 37 tháng tuổi.

chay nha
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Người Lao Động

Theo báo Giao Thông, sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã đưa anh C. ra Hà Nội cấp cứu, 2 cháu nhỏ được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong rạng sáng ngày 9/1. Đến trưa ngày cùng ngày, cháu nhỏ 37 tháng cũng không qua khỏi. Cháu bé 7 tuổi đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với tiên lượng xấu.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Lê Trọng C. và chị Hoàng Thị H. có 3 con. Thời điểm xảy ra hoả hoạn chị H. không có ở nhà. Lâu nay gia đình chị không có mâu thuẫn với ai.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Người mẹ 3 con ở Nghệ An quỳ xin giúp đỡ

Người mẹ 3 con ở Nghệ An quỳ xin giúp đỡ

Chị Phạm Thị Nhung (SN 1981), trú tại xóm 13, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng 3 con bất lực trước nghịch cảnh, quỳ xin được giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn Thanh Hóa tử vong do cháy nhà

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 45 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số