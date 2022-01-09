Từ những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, Bộ LĐ-TB&XH có chỉ đạo 'mới' liên quan đến các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã khẩn trương yêu cầu rà soát, thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em trên toàn quốc sau vụ việc xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai gây bức xúc dư luận.

Theo VietNamNet, công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) nên rõ, thời gian vừa qua, những vi phạm pháp luật tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An đã gây bức xúc trong dư luận. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Chỉ thị số 36/CT-TT ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương rà soát việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Ông Lê Tùng Vân và những người sống chung tại Tịnh thất Bồng Lai Theo Bộ LĐ-TB&XH, các địa phương cần quan tâm tạo điều kiện đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng; đảm bảo trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt về cả thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích theo quy định của pháp luật. Các địa phương cần kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo VTV News, ngoài ra, các địa phương phải thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi kéo dài. Lãnh đạo Bộ yêu cầu báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra (qua Cục Trẻ em) trước ngày 28/02/2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương có thể phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trẻ em sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ành: Internet Theo Dân Trí, những ngày vừa qua, sự việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai gây bức xúc xã hội. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, chủ tịnh thất này có hành vi trục lợi tiền từ thiện, chiếm đoạt tài sản người khác và lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, lợi dụng trẻ em để trục lợi bất chính. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932), người đứng đầu Tịnh thất này cùng một số đối tượng khác lập nơi thờ tự, đứng danh nơi tu hành phật giáo để nuôi dưỡng trẻ nhỏ, lợi dụng mạng xã hội để chiếm đoạt tiền từ thiện. Cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện nhiều bí mật như các trẻ nhỏ tại Tịnh thất đều ở với mẹ tại đây, đều có khai sinh nên không phải đối tượng trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ như lời giới thiệu của ông Lê Tùng Vân và những người liên quan. Ngoài ra, dựa trên kết quả giám định ADN, cơ quan chức năng tỉnh Long An xác định nhiều trẻ tại Tịnh thất Bồng lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân. Trong đó, đáng chú ý, có trẻ sinh năm 2018.

Liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai, Cục trường Cục Trẻ em: 'Cần làm rõ, có hay không dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên' Liên quan đến những ồn ào về Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, cơ quan chức năng xác định, nhóm trẻ em tại đây đa số đều sống cùng mẹ ruột chứ không mồ côi như những gì được Tịnh thất giới thiệu trước đó.

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