Tịnh thất Bồng Lai liên tục có 'biến' lớn, tình trạng hiện tại của 5 'chú tiểu' thế nào mà khiến nhiều người lo lắng?

Xã hội 07/01/2022 15:09

Trước những "sóng gió" gây của Tịnh thất Bông Lai, nhiều người không khỏi lo lắng cho những đứa trẻ sống tại đây.

Những ngày gần đây, Tịnh thất Bồng Lai liên tiếp vướng những ồn ào liên quan đến pháp luật. Cũng chính vì lẽ đó, nhiều người không khỏi quan tâm đến tình trạng hiện tại của những đứa trẻ sống ở đây.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện có 5 "chú tiểu" đang theo học tại một trường Tiểu học ở tỉnh Long An. Thầy N.A.T - Phó hiệu trưởng trường - xác nhận, hiện tại 5 em đang học tại đây, trong đó có 3 em đang học lớp 2 và 2 em học lớp 1.

Vừa qua, ngày 3/1, tỉnh đã tổ chức cho học sinh khối tiểu học bắt đầu học online tại nhà sau thời gian dài nghỉ học vì Covid-19. Các bé của Tịnh thất Bồng Lai ngày đầu tiên tham dự lớp đầy đủ nhưng đến hôm sau (tức ngày 4/1), khi đang trong quá trình học thì các em đột nhiên "văng" ra khỏi lớp, lúc ấy vào khoảng 8h sáng. Cũng kể từ hôm ấy, hai ngày thứ tư và thứ năm các học sinh đều không vào học, đến hôm nay (ngày 7/1), nhà trường cũng chưa nhận được tin tức gì của các cháu

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Những đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

 

Chia sẻ về thành tích học tập của các cháu bé tại Tịnh thất, thầy T. cho biết ngoại trừ 2 em mới vào lớp 1 chưa thể đánh giá còn 3 em còn lại đang học lớp 2 thì năng lực học tập khá tốt, cuối năm còn được nhận thưởng.

"Hai em học sinh vừa vào lớp 1 mới có 1 ngày nên tôi chưa đánh giá được năng lực học tập nhưng ba em học lớp 2 học khá tốt, loại khá giỏi trở lên, cuối năm có nhận phần thưởng!" - Thầy H. chia sẻ.

Ngoài ra, vị phó hiệu trưởng cũng cho biết: "Ngày hôm qua, nhà trường có báo giáo viên chủ nhiệm liên hệ các bé nhưng chưa được. Với tình hình này nếu không liên hệ được nữa thì giáo viên chủ nhiệm phải ra đó xem các cháu đang ra làm sao. Chiều nay hoặc thứ hai các cô của các bé sẽ phản hồi lại."

Được biết, vì học sinh tiểu học mới bắt đầu năm học bằng hình thức online được vài ngày và chỉ mới giai đoạn đầu học kỳ I nên 5 em nhỏ vẫn chưa phải kiểm tra cuối kỳ.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 5/1/2022, một nguồn tin của PLO cho hay: Liên quan vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố ông Lê Tùng Vân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và xem xét, củng cố để khởi tố về tội loạn luân.

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Lê Tùng Vân là người đứng đầuTịnh thất 'tai tiếng' này - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này.

Thep báo Công an nhân dân, một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.u

 

Cùng bị khởi tố, vì sao 3 'đệ tử' bị bắt tạm giam còn 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại?

Cùng bị khởi tố, vì sao 3 'đệ tử' bị bắt tạm giam còn 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại?

Mới đây, thông tin 4 đối tượng ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố khiến dư luận "dậy sóng". Tuy nhiên, trong khi 3 người khác bị bắt tạm giam thì ông Lê Tùng Vân chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

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