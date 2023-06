Tịnh thất Bồng Lai liên tục có 'biến' lớn, tình trạng hiện tại của 5 'chú tiểu' thế nào mà khiến nhiều người lo lắng?

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, hiện có 5 "chú tiểu" đang theo học tại một trường Tiểu học ở tỉnh Long An. Thầy N.A.T - Phó hiệu trưởng trường - xác nhận, hiện tại 5 em đang học tại đây, trong đó có 3 em đang học lớp 2 và 2 em học lớp 1.

Chia sẻ về thành tích học tập của các cháu bé tại Tịnh thất, thầy T. cho biết ngoại trừ 2 em mới vào lớp 1 chưa thể đánh giá còn 3 em còn lại đang học lớp 2 thì năng lực học tập khá tốt, cuối năm còn được nhận thưởng.

"Hai em học sinh vừa vào lớp 1 mới có 1 ngày nên tôi chưa đánh giá được năng lực học tập nhưng ba em học lớp 2 học khá tốt, loại khá giỏi trở lên, cuối năm có nhận phần thưởng!" - Thầy H. chia sẻ.

Ngoài ra, vị phó hiệu trưởng cũng cho biết: "Ngày hôm qua, nhà trường có báo giáo viên chủ nhiệm liên hệ các bé nhưng chưa được. Với tình hình này nếu không liên hệ được nữa thì giáo viên chủ nhiệm phải ra đó xem các cháu đang ra làm sao. Chiều nay hoặc thứ hai các cô của các bé sẽ phản hồi lại."

Được biết, vì học sinh tiểu học mới bắt đầu năm học bằng hình thức online được vài ngày và chỉ mới giai đoạn đầu học kỳ I nên 5 em nhỏ vẫn chưa phải kiểm tra cuối kỳ.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 5/1/2022, một nguồn tin của PLO cho hay: Liên quan vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố ông Lê Tùng Vân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và xem xét, củng cố để khởi tố về tội loạn luân.

Lê Tùng Vân là người đứng đầuTịnh thất 'tai tiếng' này - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này.

Thep báo Công an nhân dân, một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.u