SỐC: Ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của chính ông tại Tịnh thất Bồng Lai

"Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân"- nguồn tin cho hay. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Liên quan đến ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/1/2022, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang) bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Theo VietNamNet, hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà. Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân .

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của ông.

Một nguồn tin nói hay, "kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng".

Trước đó, một người đàn ông là Lê Thanh Minh Tùng từng xuất hiện trong livestream của một nữ CEO Bình Dương và cho biết anh chính là sản phẩm loạn luân của giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột. Lúc nhỏ, anh Tùng từng sống tại trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức và bị ông Vân bạo hành. Thậm chí, người này cho biết từng chứng kiến ông qua lại với rất nhiều người phụ nữ.

Nguồn tin còn đề cập đến một trường hợp điển hình là Lê Thanh H.T. (29 tuổi). Theo đó, T. có khai báo địa chỉ cư trú chính là địa chỉ của Trại dưỡng lão – cô nhi Thánh Đức trước đây và sau đó theo ông Vân về sống ở Tịnh thất Bồng Lai đến giờ.

Trong hai năm 2014 và 2015, T. sinh hai đứa trẻ. Trong khai sinh thể hiện T. là mẹ, nhưng không có tên cha. Đáng chú ý, nguồn tin tiết lộ, cả T. và hai đứa trẻ đều có huyết thống cha con với ông Lê Tùng Vân.

Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

Người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Theo Dân Trí, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp với một số người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Cụ thể: Vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập "Tịnh thất bồng lai", sau này đổi tên là "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông Vân "gắn mác" tu hành nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường. Ông Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi Tịnh thất.

Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất Bồng Lai đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi. Dù vậy, Tịnh thất bồng lai vẫn lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi giúp đỡ của nhiều người trong nước cũng như nước ngoài.

Điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết, nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh thất bồng lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân. 5 trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng sau khi tham gia một gameshow truyền hình.