SỐC: Ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của chính ông tại Tịnh thất Bồng Lai

"Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân"- nguồn tin cho hay. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Liên quan đến ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/1/2022, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang) bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà. Công an đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân .

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.