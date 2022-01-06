Thượng tọa Thích Nhật Từ: 'Ông Lê Tùng Vân không theo bất cứ tôn giáo nào nhưng đã lợi dụng sắc phục tu sĩ, lợi dụng tư gia mình với tên Tịnh thất Bồng Lai'

“Kết quả giám định ADN xác định ông Vân có hành vi loạn luân. Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Vân”- nguồn tin cho hay. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Vân và những người liên quan.

Liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai thời gian gần đây, theo báo Pháp luật TP.HCM, Ngày 5/1/2022, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Thượng Tọa Thích Nhật Từ cho biết, ông Vân không theo bất cứ tôn giáo nào nhưng đã lợi dụng sắc phục tu sĩ, lợi dụng tư gia của mình với cái tên gọi Tịnh Thất bồng lai, cả hai vấn đề này đều đã vi phạm nghiêm trọng vì đã nhân danh chức sắc giáo hội, nhân danh nhà chùa để trục lợi từ thiện.

Theo Nhịp sống Việt, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho hay: ông Lê Tùng Vân trước đây đã từng bị Giáo hội Phật Giáo ý kiến đến địa phương về những dấu hiệu vi phạm lợi dụng tôn giáo để trục lợi từ thiện qua việc nuôi trẻ mồ côi.

Về phần lấy tên là "Tịnh thất", theo Phó Thư ký Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đây là một trong những tên nằm trong khái niệm tương đương với Thiền Viện, chùa mà Giáo hội công nhận.

"Tịnh thất là một am thất nhỏ trong tịnh xá dành cho các cá nhân, chính là các tu sĩ Phật giáo tương đương như một Thiền Viện, tuy nhiên trong một khuôn khổ hẹp cả về việc sinh hoạt tôn giáo".

Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thượng tọa Từ khẳng định, ông Vân chưa một ngày nào tu hành, khi cơ quan Nhà nước kiểm tra hành chính, họ nói chúng tôi là người dân. Khi lên mạng và truyền thông, họ lại nói rằng đây là chùa. Như vậy là giả mạo Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân và các con cháu của ông tại đây chưa được thọ giới, nhưng lại tự nhận đây là chùa, đây là thầy và các sư cô. Đó là hành vi lừa đảo. Việc mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận, ông Vân đã vi phạm pháp luật và xúc phạm đến giáo lý nhà Phật.

Theo VOV, dưới góc độ pháp lý, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VP Luật sư Trung Hòa, đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, Điều 184 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

"Tội loạn luân được xác định là tội phạm hoàn thành kể từ khi người nam và nữ có cùng dòng máu trực hệ thực hiện hành vi giao cấu. Trong trường hợp này, ông Lê Tùng Vân được xác định quan hệ với người cận huyết, mà chính người con đứng ra làm chứng" - luật sư nói.

Luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VP Luật sư Trung Hòa, đoàn Luật sư TP Hà Nội) - Ảnh: VOV

Về các hành vi của ông Lê Tùng Vân thuộc tội danh khác, luật sư Hoàng Tùng nhận định: Thông tin ban đầu cho thấy, ông Lê Tùng Vân cùng các cá nhân ở cơ sở này lợi dụng danh nghĩa, mạo nhận nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của người dân trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, họ sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, đăng nhiều video với nội dung không đúng sự thật về diễn biến vụ việc xảy ra tại đây.

“Như vậy, tính chất lừa đảo thể hiện bằng việc gian dối, đưa ra thông tin giả, không đúng sự thật làm cho người khác tin đó là thật và giao tài sản cho người phạm tội. Về khung hình phạt, phải điều tra cụ thể số tiền mà cơ sở này đã lừa đảo của người khác để có thể đưa ra mức xử phạt cụ thể với tội danh này. Ông Lê Tùng Vân và các cá nhân có liên quan có thể sẽ phải chịu mức hình phạt từ 2 năm tù cho đến mức tù cao nhất là chung thân, tùy theo mức độ hành vi phạm tội của mỗi cá nhân” - luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh