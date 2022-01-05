SỐC: Kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong Tịnh Thất Bồng Lai

Theo nguồn tin, từ tháng 11/2021, công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã vào cuộc, điều tra hành vi lừa đảo tại cơ sở thờ tự này.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", ngày 5/1/2022, cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án và khởi tố cùng lúc ba tội danh. Theo đó, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 4/1/2022, cơ quan công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Vân về ba tội danh trên.

Ông Lê Tùng Vân và một số người sống tại Tịnh Thất - Ảnh: Internet

Thep báo Công an nhân dân, một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.

Theo VietNamNet, qua xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Long An, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tu viện Phật giáo. Những đứa trẻ được giới thiệu là "chú tiểu", trẻ mồ côi… sự thật là đang sống cùng mẹ ruột, có giấy tờ khai sinh nhưng tên cha bị giấu đi một cách có ý đồ.

Ngoài ra, những người hiện tại đang sống cùng, nhận là "đệ tử" của ông Vân thực ra là con ruột của ông và những người đàn bà khác nhau. Vừa qua, trong buổi livestream của một nữ CEO Bình Dương, xuất hiện một người giới thiệu là Lê Thanh Minh Tùng, công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và "Tịnh thất Bồng Lai". Ông Tùng tự công bố mình là sản phẩm "loạn luân" của ông Vân và một người cận huyết, ông từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm.

Những đứa trẻ sống tại Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" vừa được đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Thời gian qua, những người tại tịnh thất Bồng Lai đã "lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội".

Trước đó, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ đăng tải ngày 22/9/2021, nhiều thanh niên, trẻ em đang sinh sống tại hộ bà Cúc còn có quan hệ huyết thống với ông Vân.

Công an tỉnh Long An cũng cho hay, qua kết quả xác minh trên thì việc nhiều người trong "Tịnh thất Bồng Lai" sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội cá nhân khác nhau đăng các thông tin không đúng sự thật, kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người là không phù hợp.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.