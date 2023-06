'Lạ đời' 3 điều luật mà ông Lê Tùng Vân tự ban hành cho những người muốn 'tu tập' tại Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, mới đây, theo Pháp luật TP.HCM, ông Lê Tùng Vân bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân.

Người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Tuổi Trẻ đăng tải ngày 5/11/2021, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã trao đổi với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì nhận được khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp.

Thep báo Công an nhân dân, ngày 5/1/2022, một cán bộ Công an tỉnh Long An, các tội danh trên đang được củng cố hồ sơ xử lý. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tịnh thất, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vân. Những người liên quan trong Tịnh thất Bồng Lai này cũng đang được củng cố hồ sơ xử lý.

Theo VnExpress, nơi được gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" vừa được đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Gần 10 năm trước bà Cúc đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng với bà Cúc. Hiện, hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được UBND xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Thời gian qua, những người tại tịnh thất Bồng Lai đã "lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội".