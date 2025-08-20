Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Tâm sự 20/08/2025 20:20

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.

Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời.

Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?

Biết con trai ngoại tình và muốn mang cháu nội về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Biết con trai ngoại tình và muốn mang cháu nội về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Mẹ chồng tôi cũng chỉ chuẩn bị chút ít của hồi môn. Bà ấy nói, con gái gả đi rồi thì nhà chồng tương lai phải tự lo liệu. Dù tôi không có ý kiến, nhưng thật lòng cũng cảm thấy mẹ chồng đã nghĩ cho vợ chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 47 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận