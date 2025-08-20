Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên

Tâm sự 20/08/2025 19:20

Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể mềm mịn bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.

Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi. Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cố gắng để có thêm thu nhập. Lương của chồng mỗi tháng chẳng đủ để nuôi cả gia đình, tôi đành phải cố gắng hơn. Dù tôi nói thế nào cũng không tránh được việc vợ chồng cãi vã.

Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không. Chồng tôi bất ngờ nổi cơn ghen, nói năng khó nghe khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đưa điện thoại cho chồng kiểm tra, còn cho anh xem tin nhắn sếp gửi tối nay đi gặp khách hàng. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin.

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể mềm mịn bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường.

Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ kia cười thành tiếng rồi nói với tôi:

“Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

Người lên tiếng chính là sếp của tôi. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi nhà, tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Tôi nói đang muốn đi giải khuây thì chị gọi tôi ra uống rượu cùng. Vì là sếp nữ thân thiết nên tôi không đề phòng, cứ nghĩ uống say rồi tìm một khách sạn ngủ qua đêm là được.

Vừa tỉnh lại nhớ ra vài chuyện, tôi thở phào vì người ngủ cùng mình là phụ nữ. Nào ngờ ngay sau đó tôi nghe sếp ở trên giường nói một câu:

“Chị thích em lâu rồi, em có tình cảm với chị không?”.

Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, thì sếp đề nghị muốn cùng tôi hẹn hò bí mật, không quan tâm tôi có chồng. Chỉ cần tôi chịu ở bên cô ấy thì sẽ được thăng tiến trong công việc, tiền bạc không thiếu.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà tôi hoang mang lắm. Tôi biết chồng ghen tuông khi tôi đi làm, giờ sếp của tôi lại như thế. Tôi cũng không muốn nghỉ việc. Tôi phải làm sao đây?

Vô tình phát hiện hành tung của chồng trên mạng xã hội, tôi ngớ người khi phát hiện bị "cắm sừng" đã 2 năm

Vô tình phát hiện hành tung của chồng trên mạng xã hội, tôi ngớ người khi phát hiện bị "cắm sừng" đã 2 năm

Anh chỉ mới bình luận cách đây vài ngày, tôi chợt nghĩ hay là anh mua cho vợ? Nhưng khi tôi vào những bài viết của cửa hàng đó thì phát hiện chồng là khách quen, thường xuyên mua hàng 2 năm gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 47 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào