Xuất hiện thư ngỏ vận động người xa quê không về ăn Tết, Thanh Hóa nói gì?

Mạng xã hội xuất hiện thư ngỏ gửi đến người dân về việc không nên về quê đón Tết. Bức thư được xác định là của TP. Thanh Hóa. Mới đây, cơ quan chức năng địa phương đã lên tiếng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức thư ngỏ gửi đến người dân về việc, khuyên người thân của mình đang sinh sống, làm việc tại nhiều tỉnh thành trên cả nước không nên về quê đón Tết. Bức thư ngỏ được xác định là của TP. Thanh Hóa. Bức thư ngỏ được xác định là của TP. Thanh Hóa - ảNH: Internet Theo Lao Động, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thanh Hóa xác nhận, đây là thư ngỏ của Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thanh Hóa gửi cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, nhằm nhắn nhủ các gia đình (có người thân đang sinh sống, làm việc xa quê) thông báo đến người thân biết về tình hình dịch ở quê nhà.

“Thư ngỏ là khuyến cáo, thông tin đến người dân chứ không phải cấm người dân về quê đón Tết. Chỉ để người dân ở xa biết được tình hình dịch bệnh phức tạp tại địa phương và tạm thời không nên trở về quê, nếu không thực sự có việc cần thiết” - ông Hùng thông tin. Theo VOV, ông Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cũng cho biết, đây chỉ là thư ngỏ để khuyến cáo, vận động người dân. "Tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi vận động người dân, chứ thành phố không cấm bà con ở xa về quê đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, khi trở về, chúng tôi mong họ chấp hành các quy định phòng, chống dịch của địa phương", ông Lê Anh Xuân nói.

Cũng liên quan đến nội dung này, mới đây trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện biên giới Mường Lát, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo địa phương có phương án vận động học sinh, người dân không về quê ăn tết, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19: “Chúng ta phải theo dõi, quản lý thật tốt người ra vào địa bàn, khai báo y tế. Tới đây các cháu nghỉ học về quê ăn tết, ta có thể động viên gia đình, các cháu dịch bệnh phức tạp ở lại tại trường ăn tết tại trường, không về nữa. Bà con ai có triệu chứng phải khai báo y tế”. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa ban hành kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, người từ vùng dịch cấp độ 1, 2 về không phải cách ly y tế. Đối với người đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và người tiếp xúc gần với F1 (F2), những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm về địa phương, tự cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19, tự cách ly tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu kể từ ngày về địa phương. Những người chưa tiêm vaccine và các đối tượng F2, cách ly tại nhà 14 ngày (trường hợp F1 có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc cách ly, thực hiện theo dõi sức khỏe); thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tiếp theo kể từ ngày về địa phương (hoặc ngày tiếp xúc, nếu là đối tượng F2).

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