Cùng bị khởi tố, vì sao 3 'đệ tử' bị bắt tạm giam còn 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại?

Xã hội 07/01/2022 14:05

Mới đây, thông tin 4 đối tượng ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố khiến dư luận "dậy sóng". Tuy nhiên, trong khi 3 người khác bị bắt tạm giam thì ông Lê Tùng Vân chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mới đây, theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại “Tịnh thất bồng lai” gồm:  Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.

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Cơ quan chức năng tỉnh Long Anh đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại "Tịnh thất bồng lai" - Ảnh: Internet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, TS.Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay lý do ông Vân được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú có thể là do ông mới chỉ bị khởi tố bị can về một tội danh ít nghiêm trọng.

Về nguyên tắc, sau khi khởi tố vụ án hình sự (do có dấu hiệu tội phạm) thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét làm rõ vai trò của các nghi can để tiến hành khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Bên cạnh đó, "Khởi tố vụ án" và "khởi tố bị can" là các quyết định tố tụng khác nhau, hậu quả pháp lý khác nhau. Hai quyết định khởi tố này có thể thực hiện đồng thời hoặc cũng có thể khởi tố vụ án trước, sau đó tiến hành điều tra, trong quá trình điều tra làm rõ hành vi của bị can nào sẽ khởi tố bị can.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố các bị can về các tội danh đã được khởi tố trước đó. Có thể khởi tố một bị can với nhiều tội danh, theo đó sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác nhau theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015.

Với tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLTTHS thì việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân là có căn cứ.

Theo quy định tại Điều 331 thì tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là tội ít nghiêm trọng nếu truy tố theo khoản 1 và là tội nghiêm trọng nếu truy tố theo khoản 2 của điều luật.

Ngoài ra, CQĐT chỉ tạm giam khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Điều 119 BLHS như (không có nơi cư trú rõ ràng, bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra...), nếu không thuộc trường hợp trên thì sẽ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

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 Ông Vân và những đứa trẻ sống tạ Tịnh thất Bồng Lai -  Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Khoản 4, Điều 119 BLTTHS quy định đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Như vậy, kể cả trường hợp khởi tố theo khoản 2 Điều 331 với mức hình phạt lên đến 7 năm tù nhưng bị can Lê Tùng Vân được xác định là người "già yếu" (trên 75 tuổi) và không thuộc một trong các trường hợp bắt buộc phải áp dụng biện pháp tạm giam theo Điều 119 thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can này.

Sau khi khởi tố bị can thì cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra hoặc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tùy thuộc vào từng diễn biến vụ án cụ thể.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

SỐC: Ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của chính ông tại Tịnh thất Bồng Lai

SỐC: Ông Lê Tùng Vân có ba con với ít nhất hai người con gái ruột của chính ông tại Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, được biết, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất này bị khởi tố về 3 tội danh trong đó có loạn luân. Mới đây, một nguồn tin cho hay "kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng"

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