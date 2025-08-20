Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Đời sống 20/08/2025 09:59

Công an xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đã mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến vụ nữ sinh bị 3 học sinh khác hành hung lên làm việc.

Theo thông tin báo Lao Động, chiều 19/8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động qua điện thoại, ông Bùi Phúc Hậu - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, liên quan đến clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh khác đang lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Phú Thuận đã nắm được vụ việc.

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp - Ảnh 1
Hình ảnh ghi lại vụ đánh hội đồng 1 nữ sinh tại xã Phú Thuận. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip là học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Văn Đồn. Nhóm 5 em tham gia hành hung nạn nhân gồm: 2 học sinh đang học tại Trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, 1 học sinh đang học tại Trường Trung học cơ sở Vang Quới, còn lại 2 em đã nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và phụ huynh các em học sinh có liên quan để đưa ra giải pháp giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm vụ việc nhằm răn đe, phòng ngừa tái diễn.

Như trước đó báo Nhân Dân đưa tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh khác được xác định xảy ra tại cồn Tam Hiệp (xã Phú Thuận).

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp - Ảnh 2
Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Ảnh: Báo Lao Động.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, Công an xã Phú Thuận đã nhanh chóng mời phụ huynh và các học sinh có liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp ngành giáo dục để xác minh trường lớp, danh tính cụ thể của những em xuất hiện trong clip.

Đoạn clip dài khoảng 1 phút 15 giây ghi lại cảnh nạn nhân bị nhóm 3 học sinh khác được cho là từ xã Châu Hưng (tỉnh Vĩnh Long) qua để hành hung. Trong nhóm, một người túm tóc đánh nạn nhân, kéo lê trên mặt đường, trong khi hai em khác liên tục dùng tay, chân đấm, đá vào vùng mặt và lưng nạn nhân. Nhóm học sinh này được cho là học sinh lớp 8 (hiện đang xác minh trường lớp) để xử lý theo quy định.

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13/8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh bị đánh hội đồng tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Đời sống 25 phút trước
Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Đời sống 32 phút trước
Vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trăn khủng cuộn tròn trên xà nhà

Vừa mở cửa vào nhà vệ sinh, nam thanh niên sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trăn khủng cuộn tròn trên xà nhà

Video 35 phút trước
Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Thần Tài đánh thức sau ngày mai 21/8/2025, 3 con giáp 'tỉnh dậy trên đống vàng', trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Video 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/8/2025, Quan Thế Âm hiển linh phù hộ 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Vĩnh Long: Làm rõ vụ nữ sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng tại cồn Tam Hiệp

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', phúc lộc tràn trề, sự nghiệp thăng tiến, của nả nhiều không đếm xuể sau ngày 20/8/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Máy bay chở 273 người bất ngờ phun lửa, bốc cháy ngùn ngụt giữa trời

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Bắt nóng đối tượng đánh đập rồi hiếp dâm bé gái 14 tuổi, trước sự ngỡ ngàng của vợ con và người dân

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

Đã tìm thấy thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Nạn nhân nằm dưới hố ở lưng chừng núi, nơi ít người qua lại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Xe buýt chở người lao động gặp tai nạn liên hoàn, hơn 50 người tử vong

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Nam du khách tử vong trong rừng Cúc Phương đam mê du lịch và từng nhiều lần đi rừng

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Nam công nhân tử vong khi đang làm việc trong công ty in ấn ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2025: Giảm xuống mức thấp nhất nhưng vẫn cao hơn thế giới 19,2 triệu đồng/lượng

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Chân dung 2 kẻ dàn cảnh va chạm xe, trộm điện thoại iPhone 15 Pro Max: Nhân thân bất hảo, từng có 9 tiền án

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng

Mẹ bật khóc nức nở khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong rẫy vắng