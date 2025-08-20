Công an xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đã mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến vụ nữ sinh bị 3 học sinh khác hành hung lên làm việc.

Theo thông tin báo Lao Động, chiều 19/8, trao đổi với phóng viên báo Lao Động qua điện thoại, ông Bùi Phúc Hậu - Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, liên quan đến clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh khác đang lan truyền trên mạng xã hội, UBND xã Phú Thuận đã nắm được vụ việc. Hình ảnh ghi lại vụ đánh hội đồng 1 nữ sinh tại xã Phú Thuận. Ảnh: Báo Lao Động. Theo thông tin ban đầu, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip là học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Văn Đồn. Nhóm 5 em tham gia hành hung nạn nhân gồm: 2 học sinh đang học tại Trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, 1 học sinh đang học tại Trường Trung học cơ sở Vang Quới, còn lại 2 em đã nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với nhà trường và phụ huynh các em học sinh có liên quan để đưa ra giải pháp giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm vụ việc nhằm răn đe, phòng ngừa tái diễn. Như trước đó báo Nhân Dân đưa tin, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh khác được xác định xảy ra tại cồn Tam Hiệp (xã Phú Thuận).

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Ảnh: Báo Lao Động. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, Công an xã Phú Thuận đã nhanh chóng mời phụ huynh và các học sinh có liên quan lên làm việc, đồng thời phối hợp ngành giáo dục để xác minh trường lớp, danh tính cụ thể của những em xuất hiện trong clip. Đoạn clip dài khoảng 1 phút 15 giây ghi lại cảnh nạn nhân bị nhóm 3 học sinh khác được cho là từ xã Châu Hưng (tỉnh Vĩnh Long) qua để hành hung. Trong nhóm, một người túm tóc đánh nạn nhân, kéo lê trên mặt đường, trong khi hai em khác liên tục dùng tay, chân đấm, đá vào vùng mặt và lưng nạn nhân. Nhóm học sinh này được cho là học sinh lớp 8 (hiện đang xác minh trường lớp) để xử lý theo quy định.

Diễn biến bất ngờ vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13/8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vinh-long-lam-ro-vu-nu-sinh-bi-nhom-5-nguoi-anh-hoi-ong-tai-con-tam-hiep-740229.html