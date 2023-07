Liên quang đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, theo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 "đồ đệ" về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 "đệ tử". Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.