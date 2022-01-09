Liên quan đến ồn ào Tịnh thất Bồng Lai, Cục trường Cục Trẻ em: 'Cần làm rõ, có hay không dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên'

Xã hội 09/01/2022 14:40

Liên quan đến những ồn ào về Tịnh thất Bồng Lai những ngày vừa qua, cơ quan chức năng xác định, nhóm trẻ em tại đây đa số đều sống cùng mẹ ruột chứ không mồ côi như những gì được Tịnh thất giới thiệu trước đó.

Liên quang đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, theo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất gồm:  Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 "đồ đệ" về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 "đệ tử". Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tất cả các quyết định đều được VKS huyện Đức Hòa phê chuẩn.

Mới đây, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cho rằng, trong vụ việc ở Tịnh Thất Bồng Lai, lỗi lầm là của người lớn không liên quan đến trẻ em và sự việc các em bé tại đây bị các đối tượng trục lợi bất chính đã có cơ quan công an xử lý.

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Ông Đặng Hoa Nam.

Ông Nam nêu rõ, hiện trên mạng xã hội, truyền thông đưa quá chi tiết về tên, tuổi của các bé; tên tuổi mẹ ruột của các em bé tại đây và vấn đề này vi phạm điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Cụ thể, theo Điều 31, Nghị định 130/2021/NĐ-CP, hành vi công bố, tiết lộ một trong các thông tin mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Do đó, lãnh đạo Cục Trẻ em đề nghị cộng đồng xã hội giữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ các trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

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Trẻ em sống tại Tịnh thất Bồng Lai - Ành: Internet

Trước đó, theo Dân Trí, ông Nam cho biết, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Long An gửi cho Cục Trẻ em, nhóm trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai đều có giấy khai sinh, các em được mẹ đứng tên chăm sóc, có nơi ăn chốn ở tại Tịnh Thất Bồng Lai. Nơi đây cũng không được coi là cơ sở bảo trợ xã hội, nhà chùa mà họ chỉ nhân danh.

"Chính vì vậy, các em không phải là trẻ mồ côi và là đối tượng được bảo trợ xã hội. Việc người ở Tịnh Thất Bồng Lai nói những đứa trẻ này mồ côi, lang thang cơ nhỡ để vận động từ thiện là tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khởi tố tội danh là đúng pháp luật", ông Nam thông tin.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng Long An mới đây cho thấy, hàng loạt đứa trẻ (trẻ nhỏ nhất sinh năm 2018) có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân (hiện 90 tuổi). Khi được hỏi về tình tiết điều tra tội loạn luân trong vụ án có tác động thế nào đến việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ông Nam cho rằng nên chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc.

"Vấn đề đặt ra hiện nay phải làm rõ, có hay không dấu hiệu xâm hại tình dục, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên", Cục trưởng Nam nói.

'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm

'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm

Tịnh thất Bồng Lai hiện đang nhận về vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng khi liên tiếp bị phanh phui những lùm xùm xoay quanh câu chuyện lừa đảo, trục lợi từ thiện và loạn luân.

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Từ khóa:   Lê Tùng Vân 5 chú tiểu Cục Trẻ em

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