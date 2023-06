Những ngày vừa qua, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân khiến nhiều người xôn xao.

Bên cạnh đó, sáng nay, ngày 1/7, theo báo Lao Động. Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân và 3 "đệ tử" về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017.