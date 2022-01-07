'Lật tẩy' những chiêu trò giúp Tịnh thất Bồng Lai đánh bóng tên tuổi và trục lợi từ công chúng, cái cuối cùng khiến nhiều người ngán ngẩm

Xã hội 07/01/2022 17:29

Tịnh thất Bồng Lai hiện đang nhận về vô vàn chỉ trích từ cộng đồng mạng khi liên tiếp bị phanh phui những lùm xùm xoay quanh câu chuyện lừa đảo, trục lợi từ thiện và loạn luân.

Những ngày vừa qua, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân khiến nhiều người xôn xao.

Bên cạnh đó, sáng nay, ngày 1/7, theo báo Lao Động. Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết  định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân và 3 "đệ tử" về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017.

Trước thông tin trên, cư dân mạng không khỏi bức xúc đồng thời chỉ ra những chiêu trò mà ông Vân và những người ở Tịnh thất Bồng Lai sử dụng để gây chú ý và trục lợi từ thiện

Thứ nhất, tự xưng là "người tu hành" nhưng nhiều lần dấn thân vào showbiz

Thời gian trước khi nổ ra ồn ào, những người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai khá chăm chỉ tham gia các gameshow, chương trình ca nhạc trên truyền hình để thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo đó, năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân tham gia Giọng hát Việt nhí và giành giải Á quân. Đây là bước đệm giúp tên tuổi của không chỉ riêng người này mà còn cả Tịnh thất Bồng Lai đến gần với khán giả. Tiếp theo đó, vào năm 2017, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên thi Tuyệt đỉnh song ca, được khán giả gọi với biệt danh "sư thầy triệu view". Đến năm 2019, "5 chú tiểu" khi tham gia "Thách thức danh hài" đã gây được tiếng vang lớn và thu về một lượng fan hâm mộ đông đảo. 

tinh hat bong lai 1
tinh hat bong lai 2
 Người ở Tịnh thất Bồng Lai rất "chăm" tham gia các gameshow truyền hình - Ảnh: Internet

Thứ hai, "hô biến" trẻ em thành người "mồ côi" dù đang sống với mẹ ruột

Được biết, trong những lần chia sẻ với truyền thông, những người tại đây đều giới thiệu bản thân là trẻ mồ côi được Tịnh thất nuôi dưỡng. Tuy nhiên, theo VietNamnet, hiện tại “Tịnh thất Bồng Lai” có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp.

tinh hat bong lai 3
Đa số các bé ở Tịnh thất đều đang sống chung với mẹ ruột - Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng Long An xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Những người này đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Ngoài ra, mới đây, trên mạng xã hội còn lan truyền một hình ảnh được đồn đoán rằng đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của những người tại Tịnh thất. Theo đó, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) là cha ruột của 11 người tại Tịnh thất Bồng Lai mà bé nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi.

Thứ ba, mượn tôn giáo là đòn bẫy

Theo báo Công an nhân dân, năm 2015, ông Lê Tùng Vân hợp tác với bà Cao Thị Cúc cùng bỏ tiền sửa chữa, mở rộng rồi xây dựng chỗ ở thành cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ với cái tên Tịnh Thất Bồng Lai mà không xin phép cơ quan chức năng.

Ngoài ra ông Vân còn mạo nhận mình là “Thầy ông nội”, “Thích Tâm Đức”, cho rằng “Tịnh Thất Bồng Lai” là chùa để liên tục thâu nạp đệ tử, mỗi khi livestream hình ảnh tự mình cạo đầu cho người tu hành…  để nhận được thiện cảm từ mọi người. 

tinh hat bong lai 4
 Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Trả lời báo Dân trí, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng Tịnh thất Bồng Lai đã tạo ra vở kịch mà trong đó, các nhân vật phối hợp hoàn hảo, tạo nên câu chuyện thu hút. 

"Về việc Tịnh thất Bồng Lai có lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi hay không thì phải đợi kết luận từ cơ quan điều tra. Nhưng ở đây rõ ràng có sự hữu ý trong việc tạo dựng những câu chuyện về "Tịnh thất Bồng Lai" và nhiều đứa trẻ ở đây không phải trẻ mồ côi. Đây chính là sự lừa dối, lợi dụng niềm tin của cộng đồng, đáng bị lên án", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.

Tịnh thất Bồng Lai liên tục có 'biến' lớn, tình trạng hiện tại của 5 'chú tiểu' thế nào mà khiến nhiều người lo lắng?

Tịnh thất Bồng Lai liên tục có 'biến' lớn, tình trạng hiện tại của 5 'chú tiểu' thế nào mà khiến nhiều người lo lắng?

Trước những "sóng gió" gây của Tịnh thất Bông Lai, nhiều người không khỏi lo lắng cho những đứa trẻ sống tại đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Tùng Vân trục lợi từ thiện 5 chú tiểu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 21 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 51 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số