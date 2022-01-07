Bên cạnh đó, sáng nay, ngày 1/7, theo báo Lao Động. Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân và 3 "đệ tử" về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017.

Những ngày vừa qua, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và tội loạn luân khiến nhiều người xôn xao.

Thời gian trước khi nổ ra ồn ào, những người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai khá chăm chỉ tham gia các gameshow, chương trình ca nhạc trên truyền hình để thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo đó, năm 2014, Lê Thanh Huyền Trân tham gia Giọng hát Việt nhí và giành giải Á quân. Đây là bước đệm giúp tên tuổi của không chỉ riêng người này mà còn cả Tịnh thất Bồng Lai đến gần với khán giả. Tiếp theo đó, vào năm 2017, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên thi Tuyệt đỉnh song ca, được khán giả gọi với biệt danh "sư thầy triệu view". Đến năm 2019, " 5 chú tiểu " khi tham gia "Thách thức danh hài" đã gây được tiếng vang lớn và thu về một lượng fan hâm mộ đông đảo.

Trước thông tin trên, cư dân mạng không khỏi bức xúc đồng thời chỉ ra những chiêu trò mà ông Vân và những người ở Tịnh thất Bồng Lai sử dụng để gây chú ý và trục lợi từ thiện .

Người ở Tịnh thất Bồng Lai rất "chăm" tham gia các gameshow truyền hình - Ảnh: Internet

Thứ hai, "hô biến" trẻ em thành người "mồ côi" dù đang sống với mẹ ruột

Được biết, trong những lần chia sẻ với truyền thông, những người tại đây đều giới thiệu bản thân là trẻ mồ côi được Tịnh thất nuôi dưỡng. Tuy nhiên, theo VietNamnet, hiện tại “Tịnh thất Bồng Lai” có 18 người sinh sống như đại gia đình, trong nhà có 6 đứa trẻ có mẹ ruột theo giấy tờ hợp pháp.

Đa số các bé ở Tịnh thất đều đang sống chung với mẹ ruột - Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng Long An xác định, những người sinh sống trong gia đình bà Cúc phần lớn có quan hệ huyết thống, là con ruột, cháu ruột của ông Lê Tùng Vân chứ không mồ côi, không nơi nương tựa. Những người này đã lợi dụng hoạt động tôn giáo, lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện.

Ngoài ra, mới đây, trên mạng xã hội còn lan truyền một hình ảnh được đồn đoán rằng đây chính là kết quả xét nghiệm ADN của những người tại Tịnh thất. Theo đó, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) là cha ruột của 11 người tại Tịnh thất Bồng Lai mà bé nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi.

Thứ ba, mượn tôn giáo là đòn bẫy

Theo báo Công an nhân dân, năm 2015, ông Lê Tùng Vân hợp tác với bà Cao Thị Cúc cùng bỏ tiền sửa chữa, mở rộng rồi xây dựng chỗ ở thành cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ với cái tên Tịnh Thất Bồng Lai mà không xin phép cơ quan chức năng.

Ngoài ra ông Vân còn mạo nhận mình là “Thầy ông nội”, “Thích Tâm Đức”, cho rằng “Tịnh Thất Bồng Lai” là chùa để liên tục thâu nạp đệ tử, mỗi khi livestream hình ảnh tự mình cạo đầu cho người tu hành… để nhận được thiện cảm từ mọi người.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Trả lời báo Dân trí, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng Tịnh thất Bồng Lai đã tạo ra vở kịch mà trong đó, các nhân vật phối hợp hoàn hảo, tạo nên câu chuyện thu hút.

"Về việc Tịnh thất Bồng Lai có lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi hay không thì phải đợi kết luận từ cơ quan điều tra. Nhưng ở đây rõ ràng có sự hữu ý trong việc tạo dựng những câu chuyện về "Tịnh thất Bồng Lai" và nhiều đứa trẻ ở đây không phải trẻ mồ côi. Đây chính là sự lừa dối, lợi dụng niềm tin của cộng đồng, đáng bị lên án", chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói.