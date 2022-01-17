Sự thật xúc động về chiếc áo xanh đồng phục của 'người hùng' cứu bé gái mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Xã hội 17/01/2022 13:43

Liên quan đến "người hùng" Trung Văn Nam lao vào đám cháy cứu bé gái bị mắc kẹt trên địa bàn TP. Hà Nội, mới đây, anh đã có những chia sẻ thú vị về bản thân mình.

Theo VietNamNet, khoảng 12h35 trưa ngày 12/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) với một bé gái (SN 2007) bị kẹt trong. Rất may, anh Trung Văn Nam đã kịp thời giải cứu và đưa được nạn nhân ra ngoài.

Từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến lúc đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai để dự buổi khen thưởng, "người hùng" Trung Văn Nam đều diện một chiếc áo đồng phục học sinh giản dị. Mới đây, Chia sẻ về bộ trang phục ý nghĩ này, trong một buổi phỏng vấn với VTV mới đây, anh đã tiết lộ: "Thật ra, cái áo này theo mình mấy chục năm rồi. Trường bán công số I Nông Cống - Thanh Hóa. Ngày xưa, nhà nghèo nên làm sao may áo cho thật to để lớn lên không bị chật. Tới bây giờ mình mặc mà vẫn vừa. Với mình bây giờ chiếc áo là một kỷ niệm trong cuộc đời, nếu mà không rách thì mình cứ mặc bình thường".

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Anh Nam trả lời phong vấn của VTV - Ảnh: Chụp màn hinh

Được biết, anh Nam quê ở Nông Cống, Thanh Hóa còn vợ anh quê Thường Tín (Hà Nội). Anh kể, khi được mọi người gọi "người hùng" anh rất ngại, vì việc anh làm rất nhỏ, chỉ theo bản năng. Anh còn vui vẻ cho biết, mọi người có thể cứ gọi anh là Nam "điều hòa" vì anh làm nghề sửa điều hòa.

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Chiếc áo đồng phục được 'người hùng' diện đã rất nhiều năm - Ảnh: Chụp màn hinh

Bên cạnh đó, khi được hỏi về tấm ảnh chụp cùng chiếc xe cứu hỏa và nguyện vọng trở thành một đồng chí PCCC chuyên nghiệp, anh Nam tiết lộ ngày trước, khi còn đi học cũng từng có ước mơ thi vào các trường quân sự, an ninh,... nhưng do gia đình khó khăn cộng thêm học không tốt nên cũng "không làm gì được". Thế nhưng, hiện tại, anh đang sửa điều hòa - công việc dạy cho anh rất nhiều kỹ năng 

"Mình được cầm vòi nước phun rất là thích. Những kỹ năng đấy mình học hỏi được trong quá trình đi làm điều hòa. Mỗi lần treo được cục nóng lên cao không phải như túi mình xách lên mà phải vác lên vai, leo lên trên. Có những tòa nhà trên cao mình phải ôm cục nóng đu dây xuống" - Anh Nam chia sẻ trong buổi phỏng vấn.

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Anh Nam chụp hình cạnh xa cứu hỏa - Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ với Tổ Quốc, anh Nam cho biết, vào trưa nay, khi đang ăn cơm thì anh ngửi thấy mùi khói cùng tiếng hô hoán dập lửa của người dân. Lúc chạy ra thì thấy đám cháy nên anh đã gọi anh em trong nhà ra hỗ trợ rồi cầm bình cứu hoả đến dập lửa.

Trong lúc đang dùng bình cứu hoả dập lửa, anh Nam phát hiện trong nhà có một cháu bé đang kêu cứu nên anh lập tức trèo lên mái của ngôi nhà bên cạnh, tìm cách cứu người.

Anh tâm sự, từ nhỏ khi đi học anh có mong muốn thi vào các trường quân sự, an ninh, công an. Đó là ước mơ rất lớn nhưng do học không tốt nên không thể đậu.

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ trên Lao động, anh nói công việc của mình đi nhiều, lắp và sửa điều hòa và "suốt ngày leo trèo", vậy nên những chỗ như vị trí căn nhà cháy với anh là bình thường.

Anh tâm sự, sau khi mình xuất hiện nhiều trên tivi và có cả bằng khen mang về nhà, con nhỏ của anh xem được và rất vui mừng.

'Người hùng' cứu bé gái trong đám cháy tiếp tục nhận bằng khen từ UBND tỉnh Thanh Hóa

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Sáng ngày 15/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen cho "người hùng" cứu bé gái trong vụ hỏa hoạn ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa qua.

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Từ khóa:   cháy nhà bé gái bị kẹt trong đám cháy Hà Nội

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