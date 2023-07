Sự thật xúc động về chiếc áo xanh đồng phục của 'người hùng' cứu bé gái mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Theo VietNamNet, khoảng 12h35 trưa ngày 12/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai) với một bé gái (SN 2007) bị kẹt trong. Rất may, anh Trung Văn Nam đã kịp thời giải cứu và đưa được nạn nhân ra ngoài.

Từ thời điểm xảy ra vụ việc cho đến lúc đến trụ sở Công an quận Hoàng Mai để dự buổi khen thưởng, "người hùng" Trung Văn Nam đều diện một chiếc áo đồng phục học sinh giản dị. Mới đây, Chia sẻ về bộ trang phục ý nghĩ này, trong một buổi phỏng vấn với VTV mới đây, anh đã tiết lộ: "Thật ra, cái áo này theo mình mấy chục năm rồi. Trường bán công số I Nông Cống - Thanh Hóa. Ngày xưa, nhà nghèo nên làm sao may áo cho thật to để lớn lên không bị chật. Tới bây giờ mình mặc mà vẫn vừa. Với mình bây giờ chiếc áo là một kỷ niệm trong cuộc đời, nếu mà không rách thì mình cứ mặc bình thường".