'Người hùng' cứu bé gái trong đám cháy tiếp tục nhận bằng khen từ UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 15/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen cho "người hùng" cứu bé gái trong vụ hỏa hoạn ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa qua.

Theo báo Giao Thông, sáng ngày 15/1, ông Đào Xuân Yên - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho anh Trung Văn Nam, ở xã Thăng Long (Nông Cống), vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/1 tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Ông Đào Xuân Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện gia đình anh Nam - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến sự việc, được biết, vào trưa ngày 12/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại số nhà 107, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu V.H.Y. đang bị mắc kẹt ở trên tầng 3. Anh Trung Văn Nam đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé khỏi đám cháy dữ dội.

Theo Người Lao Đồng, hiện tại, anh Trung Văn Nam cùng vợ con đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Do đó, bố, mẹ anh Trung Văn Nam là ông Trung Văn Phố và bà Lê Thị Thiếp đã thay anh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi trao Bằng Khen, ông Đào Xuân Yên đã biểu dương hành động, lòng dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu người của anh Trung Văn Nam. Đồng thời cho đây là hành động góp phần lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta; làm đẹp hơn hình ảnh về con người Thanh Hóa.

Cũng theo Người Lao Động, trước đó, vì hành động dụng cảm của mình, anh Trung Văn Nam đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen, được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen.

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