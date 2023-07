Xót xa hoàn cảnh của bé gái được cứu trong vụ cháy ở Hà Nội: Bố mẹ mất sớm, sống cùng ông bà lớn tuổi

Theo TTXVN đưa tin, chiều 12/1, Công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Tương Mai cùng với người dân kịp thời dập tắt đám cháy lớn, giải cứu một bé gái bị kẹt.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu V.H.Y (sinh năm 2007) mắc kẹt trên tầng 3.