Xót xa hoàn cảnh của bé gái được cứu trong vụ cháy ở Hà Nội: Bố mẹ mất sớm, sống cùng ông bà lớn tuổi

Xã hội 13/01/2022 09:16

2 cháu được cứu sống trong vụ cháy lớn ở Hà Nội mồ côi, được ông bà lớn tuổi nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều năm nay.

Theo TTXVN đưa tin, chiều 12/1, Công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Tương Mai cùng với người dân kịp thời dập tắt đám cháy lớn, giải cứu một bé gái bị kẹt.

Trước đó, khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số nhà 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu V.H.Y (sinh năm 2007) mắc kẹt trên tầng 3.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai đã điều động nhiều xe chuyên dùng và cán bộ, chiến sỹ khẩn trương tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy và giải cứu người bị nạn.

Với nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, chỉ ít phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đặc biệt, tại thời điểm xảy ra cháy lớn, anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ đang sửa điều hòa ở gần khu vực cháy nên khi lực lượng cứu nạn đưa cháu bé khỏi nơi nguy hiểm hai anh này đã hỗ trợ tận tình.

Xót xa hoàn cảnh của bé gái được cứu trong vụ cháy ở Hà Nội: Bố mẹ mất sớm, sống cùng ông bà lớn tuổi - Ảnh 1
Đồ đạc trong gia đình ông Cường hư hỏng nghiêm trọng sau vụ hoả hoạn - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ cháy này, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị về hoàn cảnh gia đình của hộ bị cháy,  bà Nguyễn Kim Định - Phó Bí thư phường Tương Mai cho biết, ngôi nhà bị cháy có 4 người sinh sống, 2 ông bà và 2 cháu. Ông năm nay đã hơn 70 tuổi, làm nghề bảo vệ, còn bà gần 70 làm nghề bán hàng rong và nhặt đồng nát. "Đây là gia đình mà địa phương đặc biệt chú ý hàng năm, hàng tháng chúng tôi luôn có những gói hỗ trợ cho các cháu", bà Định nói.

Cũng theo thông tin ở nguồn trên, sau khi đưa cháu Y. đến viện điều trị bỏng, chiều tối cùng ngày, ông Vũ Mạnh Cường (70 tuổi, chủ nhà) trở về căn nhà để thu dọn đồ đạc bị hư hỏng. Chứng kiến cảnh căn nhà bị thiêu rụi, ông thẫn thờ, buồn rầu. Thấy cảnh khó, một số nhà hảo tâm, bà con trong khu phố mang theo tiền, quần áo, chăn màn tới giúp đỡ vợ chồng ông Cường. Sống gần hết đời người, 2 vợ chồng ông Cường chỉ nhịn ăn, nhịn mặc để chăm sóc thật tốt cho 2 cháu gái thì nay cả gia sản bị lửa thiêu rụi.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Cường kể, khi 2 vợ chồng ông chuẩn bị đồ ăn ở dưới tầng 1 thì cháu gái lớn thứ nhất lên tầng 3 nghỉ trưa để chiều tiếp tục học online, còn cháu gái thứ 2 chơi ở dưới nhà. Đến gần 12h, ông Cường lên tầng 2 cắm cơm rồi xuống tầng 1 nhặt rau. Lúc này, cháu gái lớn thứ 2 chạy lên tầng chơi với chị thì bị chị gái đuổi xuống dưới.

Xót xa hoàn cảnh của bé gái được cứu trong vụ cháy ở Hà Nội: Bố mẹ mất sớm, sống cùng ông bà lớn tuổi - Ảnh 2
Người hùng cứu sống bé gái thoát khỏi đám cháy dữ dội - Ảnh: Internet

"Khi con bé xuống đến tầng 2 thì thấy tia lửa điện toé ra từ ổ cắm nồi cơm. Nó lấy cái áo cũ và chiếc chăn đặt lên chỗ toé lửa rồi chạy xuống nhà bảo tôi "ông ơi trên nhà đang cháy". Thấy cháu bảo vậy, tôi tưởng nó đùa nên chửi lại "ranh con nói bậy đi chỗ khác chơi", rồi tiếp tục nấu cơm..." - ông Cường kể.

Khi đang nấu cơm, ông và vợ ngửi thấy mùi khét và khói bốc lên từ tầng 2 nên hô hoán người dân dập lửa. "Lúc có lửa tôi mới nhận ra lời con bé nói là thật nhưng đã quá muộn. Có thể khi tia lửa điện toé ra con bé thứ 2 đặt áo với chăn lên nên ngọn lửa mới bốc dữ dội..." - ông Cường nói.

Đúng lúc này, cháu gái cả ở trên tầng hô hoán cứu giúp. May mắn có anh Nam đang làm việc ở gần hiện trường nghe tiếng hô hoán liền chạy sang dập lửa. Anh Nam nhanh chóng trèo lên cây xanh cạnh nhà ông Cường, rồi đứng trên mái nhà bên cạnh giải cứu cháu Vũ Hải Y. Sau đó, cháu bé được đưa đến viện để điều trị và bị thương ở lưng, chân.

Xót xa hơn theo lời ông Cường cho biết, bố mẹ cháu Hải Y. đã mất nên 2 cháu ở với ông bà ngoại nhiều năm nay.

 

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