Không cho tiền chuộc xe, thanh niên đốt 'cháy rụi' luôn nhà cha mẹ ruột

Xã hội 07/01/2022 09:30

Ngày 6/1, Công an phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tiến hành lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Quốc Thái (SN 1998, ngụ địa phương).

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 6/1, Công an phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã lập hồ sơ đưa Trần Quốc Thái (23 tuổi, ở địa phương) vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Theo cảnh sát, Thái đang trong diện quản lý giáo dục ở địa phương nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật.

Không cho tiền chuộc xe, thanh niên đốt 'cháy rụi' luôn nhà cha mẹ ruột - Ảnh 1

Theo nguồn tin trên, ngày 30/12, Thái xin tiền gia đình để chuộc xe, nhưng không được nên đã mua xăng về đốt nhà cha mẹ ruột.

Không cho tiền chuộc xe, thanh niên đốt 'cháy rụi' luôn nhà cha mẹ ruột - Ảnh 2

Nhận được tin báo, Công an đã xuống hiện trường phối hợp với người dân dập tắt đám cháy, đồng thời mời Thái về trụ sở Công an làm việc, qua test nhanh Thái dương tính với ma túy.

Được biết đối tượng Thái đang trong diện quản lý giáo dục tại xã, phường thì lại tiếp tục vi phạm. Công an phường Hòa Thuận (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang tiến hành lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Trần Quốc Thái và tiến hành xử lý về hành vi nêu trên theo qui định pháp luật.

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