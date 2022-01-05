Tết Nhâm Dần: TP. HCM chi 700 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Công đoàn thành phố sẽ chi hơn 700 tỷ đồng tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ lao động hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần.

Theo VnExpress đưa tin, chiều 4/1, tại buổi họp báo thông tin hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động TP HCM Phạm Chí Tâm cho biết, trong số này khoảng 300 tỷ đồng giúp đỡ gần một triệu lao động gặp khó khăn, mỗi người nhận 300.000 đồng.

Ngoài ra, cơ quan công đoàn thành phố phối hợp Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức cho hơn 10.000 gia đình công nhân đến vui chơi vào những ngày nghỉ Tết. Đơn vị cùng với Saigon Co.op tặng 4.000 phiếu mua hàng trị giá 1,6 tỷ đồng để người lao động sắm Tết; tổ chức họp mặt, chúc Tết 10.000 hộ gia đình công nhân khó khăn, không có điều kiện về quê.

Thông tin thêm từ Báo Thanh Niên cho biết, ông Trần Đoàn Trung, phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cũng lưu ý hai chương trình năm 2022 gồm “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng TP.HCM” năm 2022 tổ chức cho 10.000 gia đình đoàn viên công đoàn tiêu biểu ở lại TP.HCM phố đón xuân, vui chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen để vơi bớt những nhọc nhằn năm vừa qua; tổ chức “Phiên chợ công nhân Online” và “Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” cho 4.000 người lao động với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/người...

"Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều về chương trình này, nếu như hoạt động này hiệu quả, có thể duy trì chương trình này suốt năm chứ không phải chỉ riêng dịp tết", ông Trung nói.

Tổng kinh phí dự toán từ ngân sách công đoàn cho các chương trình trên gần 700 tỉ đồng, con số này thấp hơn so với tổng kinh phí thực hiện công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người lao động năm 2021 (gần 860 tỉ đồng). "Đây là điều chúng tôi phải cân nhắc rất nhiều về nguồn lực, chúng tôi có xin ý kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, và các hoạt động chăm lo cũng cần phù hợp với khả năng", ông Trần Đoàn Trung cho biết.

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