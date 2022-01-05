Ca nhiễm Omicron tăng cao đẩy giá vàng đồng loạt tăng 'vùn vụt' đến chóng mặt

Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt tăng trước bối cảnh lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron có thể đe dọa đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Theo Thanh Niên đưa tin, giá vàng miếng ngày 5.1 tăng 50.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 60,95 triệu đồng/lượng và bán ra 61,65 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào với giá 60,95 triệu đồng/lượng, bán ra 61,45 triệu đồng/lượng…

Vàng nữ trang có mức tăng mạnh 200.000 đồng/lượng, công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 52,35 triệu đồng/lượng và bán ra 53,05 - 53,15 triệu đồng/lượng; vàng nữ trang 4 số 9 có giá mua 52,05 triệu đồng/lượng và bán ra 52,75 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trang sức trong nước cao hơn thế giới 2,5 triệu đồng/lượng, còn vàng SJC cao hơn 11,4 triệu đồng/lượng.



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Vàng thế giới đã tăng trở lại trong sáng 5.1 thêm 10 USD/ounce, lên 1.813 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 4.1), kim loại quý đã giảm xuống 1.798 USD/ounce nhưng sau đó nhanh chóng tăng trở lại do dịch Covid-19 bùng phát. Theo Đại học Y khoa John's Hopkins, số ca nhiễm trùng Covid-19 tăng đột biến ở Mỹ đã phá vỡ kỷ lục trước đó với 1 triệu ca nhiễm mới vào đầu tuần. Trong 24 giờ qua, số ca tăng thêm 564.853 người, lên 58,035 triệu người nhiễm, trong đó số người chết tăng thêm 1.825 ca, lên 851.412 ca.

Theo Tiền Phong thông tin, giá vàng tăng, khi nhu cầu kim loại trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi những lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Omicron, có thể đe dọa đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Ed Moya, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda nhận định, nhà đầu tư bắt đầu quay trở lại tài sản trú ẩn an toàn, dù thị trường chứng khoán năm mới khởi sắc, nhưng chuỗi leo dốc này khó xác định có thể kéo dài hay không.

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