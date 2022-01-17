Mới đây, bác ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đã có bài đăng mới nhất khẳng định 3 điều quan trọng liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành đến tử vong, mới đây, bà T.L. - bác của nạn nhân - đã đăng tải lên trang cá nhân bày tỏ sự biết ơn của gia đình đối với tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, phía gia đình hy vọng dư luận có thể tiếp nhận thông tin và đừng vội vàng kết luận điều gì vì "nửa sự thật không phải là sự thật". "Bất kỳ ai lên tiếng cho con đều cũng xuất phát từ tình cảm dành cho Vân An và sự căm phẫn dành cho cái ác. Mỗi một vụ việc xảy ra, đều có rất nhiều luồng dư luận xoay quanh nó. Ai cũng có nhận định, suy đoán dựa trên lượng thông tin mà mọi người được tiếp cận được, và sẽ nhận định trên góc nhìn của chính bản thân họ, vì thế mà đều không phải là cái nhìn tổng quan.

Thông tin có đúng, có sai, có mập mờ là bởi được đưa ra bằng nhiều hình thức khác nhau, từ người có liên quan của các bên trong vụ việc này. Người xưa đều nói "Nửa sự thật không là sự thật", vì vậy gia đình con mong mọi người tiếp nhận thông tin và đừng vội kết luận gì cả nhé" - Bác của V.A. chia sẻ trên trang cá nhân. Bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, trong bài đăng này, bác của V.A. cũng khẳng định một lần nữa 3 điều quan trọng liên quan đến vụ việc. Cụ thể::

"Qua bài viết này, gia đình con muốn khẳng định lại một lần nữa: 1. Gia đình con không bao giờ từ bỏ đấu tranh, mà sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra, luật sư để vụ án được xử đúng người, đúng tội với khung hình phạt cao nhất. 2. Các luật sư đang giúp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình, đều là những Luật sư có đủ tài, đức và được gia đình luôn luôn tin tưởng lựa chọn để giúp con và gia đình con đi đến cùng trong vụ án này. 3. Mọi thông tin về đời tư của mẹ con, đều không phải là toàn bộ thông tin được đưa ra từ chính mẹ con. Một cuộc hôn nhân 10 năm, không thể nào gói gọn trong một vài dòng và mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống, nuôi em và đòi công bằng cho con Vân An mà thôi" - nội dung bài đăng của chị Thanh Loan. Bài viết của bác ruột V.A. - Ảnh: Internet Trước đó, phía gia đình nạn nhân cũng thông báo về việc sẽ có tổng cộng 6 luật sư tham gia bảo vệ pháp lý cho gia đình trong vụ việc chính là Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng 3 Luật sư thuộc Chi hội LS Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM; luật sư Phạm Công Hùng và các cộng sự, luật sư Nguyễn Anh Thơm và các cộng sự thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác. Ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Võ Quỳnh Trang - Ảnh: Internet VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

'Người hùng' cứu bé gái trong đám cháy tiếp tục nhận bằng khen từ UBND tỉnh Thanh Hóa Sáng ngày 15/1, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm và trao Bằng khen cho "người hùng" cứu bé gái trong vụ hỏa hoạn ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội vừa qua.

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