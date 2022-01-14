Vụ bé gái bị bạo hành trên trang tin của báo thế giới: 'Mẹ kế bị buộc tội đánh bé gái 8 tuổi đến chết để 'dạy cho một bài học''

Xã hội 14/01/2022 13:48

Mới đây, một trang báo khá nổi tiếng ở Vương Quốc Anh đã đăng tải thông tin về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành của Việt Nam.

Sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành những ngày gần đây khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những thông tin về vụ án được xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội và trở thành đề tài nóng của xã hội. Tuy nhiên, giờ đây, câu chuyện đau lòng này không còn thu hẹp ở lãnh thổ Việt Nam và được chia sẻ rộng rãi trên các mặt báo quốc tế.

Vào ngày 10/1/2022, tờ Mirror - một tờ báo phổ biến ở Vương Quốc Anh - đã đăng tải về vụ việc với tiêu đề: "Stepmum accused of beating eight-year-old girl to death to 'teach her a lesson" (tạm dịch: "Mẹ kế bị buộc tội đánh đập bé gái 8 tuổi đến chết để 'dạy cho một bài học'").

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Vụ việc trên báo nước ngoài - Ảnh: Chụp màn hinh

Theo nội dung bài viết, người phụ nữ tên Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, bị buộc tội vì ngược đãi trẻ em nhưng sau đó bị khởi tố vì tình nghi giết người, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy đứa trẻ này bị đa chấn thương nghiêm trọng. 

Nạn nhân xin được phép giấu tên là con gái riêng 8 tuổi của người chồng sắp cưới. Cô bé được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

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Hình ảnh của cặp đôi trên tờ Mirror - Ảnh: Newsflash

Khi cảnh sát khám xét nhà của họ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đã thu giữ được đoạn phim cho thấy rằng Trang đã đánh vào tay và chân của nạn nhân bằng gậy gỗ trong nhiều giờ đồng hồ. Khai với cảnh sát, Trang cho biết đã trói nạn nhân vào trong ghế để "dạy cho con một bài học".

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bé 8 tuổi bị tụ máu dưới da trán, phù não nhẹ (ứ nước) và gãy xương sườn. Ban đầu, Võ Quỳnh Trang bị buộc tội ngược đãi trẻ em. Tuy nhiên, đối tượng hiện đang phải đối mặt với tội danh giết người sau khi mẹ ruột của nạn nhân và gia đình cô bày tỏ sự phẫn nộ bởi họ cho rằng người này bị buộc tội quá nhẹ.

Cảnh sát cho biết vụ giết người được cho là đã được thực hiện với sự giúp đỡ bởi cha của nạn nhân là ông Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi. Theo điều tra, nạn nhân thường xuyên bị Võ Quỳnh Trang đánh đập, người bắt cô làm việc nhà.

Được biết, cô bé 8 tuổi đã sống với bố và tình nhân của ông trong căn hộ của họ hơn một năm kể từ khi ông ly hôn.Người cha cũng đã bị bắt và được cho là đã nói với cảnh sát rằng ông biết con gái mình bị đánh để "giáo dục cô bé".

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