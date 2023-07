Sự việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành những ngày gần đây khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những thông tin về vụ án được xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội và trở thành đề tài nóng của xã hội. Tuy nhiên, giờ đây, câu chuyện đau lòng này không còn thu hẹp ở lãnh thổ Việt Nam và được chia sẻ rộng rãi trên các mặt báo quốc tế.

Vào ngày 10/1/2022, tờ Mirror - một tờ báo phổ biến ở Vương Quốc Anh - đã đăng tải về vụ việc với tiêu đề: "Stepmum accused of beating eight-year-old girl to death to 'teach her a lesson" (tạm dịch: "Mẹ kế bị buộc tội đánh đập bé gái 8 tuổi đến chết để 'dạy cho một bài học'").