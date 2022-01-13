Dũng cảm cứu bé gái kẹt trong căn nhà bốc cháy, 'người hùng' được đề xuất khen thưởng

Xã hội 13/01/2022 11:18

UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm thủ tục đề xuất cấp trên biểu dương, khen thưởng 2 công dân tham gia cứu bé gái trong vụ hỏa hoạn mới đây.

Theo Dân Viết, sáng ngày 13/1, bà Đào Thị Thu Hằng - Chủ tịch UBND phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, UBND phường đã có đề xuất gửi UBND quận Hoàng Mai, UBND TP Hà Nội về việc biểu dương, khen thưởng 2 công dân giải cứu bé gái mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn ở ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện. 

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Anh Trung Văn Nam là một trong những người tham gia cứu bé gái bị kẹt trong nhà - Ảnh: Internet

 

Theo VietNamNet, đại diện UBND phường Tương Mai cho biết, sau khi sự việc xảy ra phường đã phát động và cùng bà con địa bàn dân cư ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện quyên góp, tặng gia đình cháu gái 5 triệu đồng để hỗ trợ điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

UBND phường đã trích kinh phí hỗ trợ đột xuất gia đình cháu bé 5 triệu đồng, đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phường đang làm thủ tục báo cáo, đề xuất UBND quận, thành phố có hình thức biểu dương, khen thưởng 2 công dân cũng cảm, tham gia cứu người trong vụ cháy.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, khoảng 12h35 trưa ngày 12/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng (ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Ngôi nhà có kết cấu 2 tầng và 1 tum, phần tum được lợp bằng mái tôn có quây sắt kiên cố khiến việc tiếp cận hiện trường của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Khi vụ hỏa xảy ra, cháu Vũ Hải Y., sinh năm 2007 bị mắc kẹt trên tầng tum. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Y., anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ đang sửa điều hòa gần ngôi nhà bị cháy đã tìm cách giải cứu cháu Y..

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Bên trong căn nhà nhiều đồ đạc bị cháy đen - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với Tổ Quốc, anh cho biết: "Khi tôi trèo lên mái ngôi nhà bên cạnh thì thấy ngôi nhà bên trong bốc khói nghi ngút, mặt cháu bé đã đen thui, cháu còn gọi tôi 'chú ơi cứu cháu với', thực sự lúc này tôi chỉ muốn cứu người nhưng ngôi nhà được khung sắt bảo vệ nên chưa biết làm thế nào", anh Nam nhớ lại.

Trong giây phút sinh tử cứu người, anh Nam bình tĩnh lại, dùng hết sức bình sinh đạp, kéo bung thanh sắt của ngôi nhà ra. "Tôi đạp mãi, đạp mãi đến khi thanh sắt giãn ra, tôi thò tay vào thì nắm trúng cháu bé".

"Cháu rất nặng, tôi phải dùng rất nhiều sức mới kéo được cháu ra. Sau khi cứu được cháu, tôi được lực lượng chức năng giúp đỡ đưa cháu xuống đất".

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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