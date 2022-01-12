Thông tin mới nhất về công trình phía trong Tịnh thất Bồng Lai: Một phần bị xây dựng trái phép

"Chúng tôi nhận thấy một phần công trình tại Tịnh thất Bồng Lai xây dựng không đúng quy định” - ông Bùng nói.

Theo Zing News, mới đây, ngày 12/1, ông Liêu Văn Bùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đơn vị này đã phối hợp với các ngành liên quan đình chỉ thi công công trình xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

"Năm 2019, những người sống trong hộ bà Cao Thị Cúc xây dựng trái phép, chính quyền huyện đã lập biên bản xử lý và yêu cầu họ chuyển mục đích sử dụng đất. Họ đã làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cho nên nhà cao tầng đang xây là trên đất ở. Các công trình phụ như mái che, nhà vệ sinh mới sai phạm" - ông Bùng nói.

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) và 3 người khác đang bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Sau khi các ngành chức năng xử lý hình sự nhóm người này về tội danh trên, chính quyền huyện tiếp tục xử lý hành chính các công trình sai phạm.

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, những hạng mục đang được xây dựng ở khu đất nhà bà Cúc do những người sống ở đây tự đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép. UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo Dân trí, trưa ngày 10/1, công trình xây dựng phía trong Tịnh thất Bồng Lai đang được tháo dỡ. Tuy vậy, theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, có thể nhóm công nhân công trình được ông Lê Tùng Vân thuê vào để tự tháo dỡ. UBND huyện Đức Hòa chưa ban hành quyết định tháo dỡ công trình sai phạm tại đây.

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, tháng 5/2019, UBND huyện cũng đã từng xử phạt hành chính về hành vi vi phạm xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai.

Trưa ngày 10/1, một số công nhân đang tháo dỡ các hạng mục xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt, ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can: Lê Tùng Vân (SN 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.