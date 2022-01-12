Thông tin mới nhất về công trình phía trong Tịnh thất Bồng Lai: Một phần bị xây dựng trái phép

Xã hội 12/01/2022 21:11

Liên quan đến công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết chỉ một phần công trình xây dựng là vi phạm.

Theo Zing News, mới đây, ngày 12/1, ông Liêu Văn Bùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đơn vị này đã phối hợp với các ngành liên quan đình chỉ thi công công trình xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

"Chúng tôi nhận thấy một phần công trình tại Tịnh thất Bồng Lai xây dựng không đúng quy định” - ông Bùng nói.

tinh that bong lai 1
Bên ngoài Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Zing News

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) và 3 người khác đang bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Sau khi các ngành chức năng xử lý hình sự nhóm người này về tội danh trên, chính quyền huyện tiếp tục xử lý hành chính các công trình sai phạm.

"Năm 2019, những người sống trong hộ bà Cao Thị Cúc xây dựng trái phép, chính quyền huyện đã lập biên bản xử lý và yêu cầu họ chuyển mục đích sử dụng đất. Họ đã làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cho nên nhà cao tầng đang xây là trên đất ở. Các công trình phụ như mái che, nhà vệ sinh mới sai phạm" - ông Bùng nói.

 

Trước đó, theo báo Công an nhân dân, những hạng mục đang được xây dựng ở khu đất nhà bà Cúc do những người sống ở đây tự đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ". Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép. UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công.

tinh that bong lai 2
Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Internet

Theo Dân trí, trưa ngày 10/1, công trình xây dựng phía trong Tịnh thất Bồng Lai đang được tháo dỡ. Tuy vậy, theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, có thể nhóm công nhân công trình được ông Lê Tùng Vân thuê vào để tự tháo dỡ. UBND huyện Đức Hòa chưa ban hành quyết định tháo dỡ công trình sai phạm tại đây. 

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, tháng 5/2019, UBND huyện cũng đã từng xử phạt hành chính về hành vi vi phạm xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai. 

tinh that bong lai 3
Trưa ngày 10/1, một số công nhân đang tháo dỡ các hạng mục xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí

 

Căn cứ tài liệu thu thập được phản ánh về hành vi sai phạm của các đối tượng tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngày 3/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi Viện kiểm sát cùng cấp phê duyệt, ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can: Lê Tùng Vân (SN 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định.

SỐC: Thực hư hình ảnh được cho là 'sổ thị tẩm' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai và phản ứng của cộng đồng mạng

SỐC: Thực hư hình ảnh được cho là 'sổ thị tẩm' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai và phản ứng của cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai khiến nhiều người sốc nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thầy ông nội đình chỉ công trình tinh thất bồng lai 3 dệ tử của Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 49 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số