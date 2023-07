'Thầy ông nội' và 3 'đệ tử' hợp tác trong quá trình điều tra, nghi vấn tự tháo dỡ công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai

Trước đó, theo Thanh Niên, ngày 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác

Theo đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An, 4 bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. Đó là Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, TAND tỉnh Long An, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây…và một số cá nhân đang làm việc trong các tổ chức này.