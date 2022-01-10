'Thầy ông nội' và 3 'đệ tử' hợp tác trong quá trình điều tra, nghi vấn tự tháo dỡ công trình xây dựng Tịnh thất Bồng Lai

Xã hội 10/01/2022 17:46

Liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, lãnh đạo công an huyện Đức Hòa cho biết: 'Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can'.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh Thất Bồng Lai, theo Tiền Phong đưa tin ngày 10/1, Công an tỉnh Long An, thời gian qua, các cơ quan của tỉnh Long An đã nhận được nhiều đơn tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) – nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai, nên công an đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức khám xét, làm việc với 14 người có liên quan.

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Ông Lê Tùng Vân 
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và 3 'đệ tử' - Ảnh: Tiền Phong

Theo Dân Trí, lãnh đạo công an huyện Đức Hòa cho biết: "Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam. Ông Lê Tùng Vân và 3 bị can hợp tác, không chống đối quá trình điều tra. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp đến quý báo sau".

Những ngày qua, 3 bị can đã bị tạm giữ gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cũng đã thành khẩn khai báo về những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thường xuyên làm việc với ông Lê Tùng Vân để làm rõ những phản ánh từ đơn thư của người dân. 

Trước đó, theo Thanh Niên, ngày 7/1, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị tạm giam để phục vụ công tác

Theo đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An, 4 bị can trên đã sử dụng các tài khoản cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian dài để bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An. Đó là Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, TAND tỉnh Long An, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây…và một số cá nhân đang làm việc trong các tổ chức này.

Cũng theo Dân Trí, cùng ngày 10/1, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa cho biết: "UBND huyện đã nắm bắt việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. UBND xã Hòa Khánh Tây đã lập biên bản vụ việc và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung giữ hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây". 

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Trưa ngày 10/1, một số công nhân đang tháo dỡ các hạng mục xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Dân Trí

Công trình xây dựng phía trong Tịnh thất Bồng Lai đang được tháo dỡ. Tuy vậy, theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, có thể nhóm công nhân công trình được ông Lê Tùng Vân thuê vào để tự tháo dỡ. UBND huyện Đức Hòa chưa ban hành quyết định tháo dỡ công trình sai phạm tại đây. 

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, tháng 5/2019, UBND huyện cũng đã từng xử phạt hành chính về hành vi vi phạm xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai. 

Hiện những vấn đề liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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