Người nhiều lần ra vào Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng 'minh oan' cho nơi này về đồn đoán có 'mật đạo' che giấu Diễm My

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một cô gái tên Diễm Mỹ đã được tìm thấy tại một "mật thất" ở Tịnh thất Bồng Lai. Mới đây, người từng nhiều lần ra vào Tịnh thất này đã lên tiếng.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, được biết, trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin "đã tìm thấy Diễm My tại mật thất của Tịnh thất Bồng lai" khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà M. là mẹ của Diễm My trả lời với Dân Trí rằng: "Tôi khẳng định thông tin tìm thấy Diễm My trong Tịnh thất Bồng Lai là chưa đúng. Sự việc đang được điều tra, làm rõ". Thông tin được chia sẻ trên MXH - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, vào đêm 6/1, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An khẳng định với Thanh Niên: “Không có chuyện cô gái tên Diễm My được phát hiện trong căn hầm trong Tịnh thất Bồng Lai tính cho đến thời điểm này. Hiện, Công an H.Đức Hòa vẫn đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Long An là phối hợp với các ngành chức năng khác, các địa phương để tìm kiếm cô gái tên Diễm My để yêu cầu sự phối hợp của cô gái này trong nhiều vấn đề đang trong quá trình điều tra".

Khi thông tin về tung tích của Diễm My khiến nhiều người lo lắng thì bên cạnh đó, một số netizen cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc liệu có thật sự tồn tại một mật đạo bên trong Tịnh thất Bồng Lai hay không?. Chia sẻ với Doanh nghiệp và tiếp thị, có ít nhất 2 hàng xóm sống sát gần Tịnh thất Bồng lai khẳng định chưa từng tiếp cận Tịnh thất nên tin đồn "mật đạo" do hàng xóm tiết lộ mà các Youtuber đăng tải là khó mơ hồ, khó có cơ sở Cô gái tên Diễm My Đáng chú ý, theo Dân Trí, ông N.T.S (ngụ TPHCM) một người nhiều năm âm thầm thu thập những bằng chứng sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Tôi vào Tịnh thất Bồng Lai nhiều lần rồi, có chỗ nào ở trong đó tôi chưa đi. Tôi dám khẳng định, trong đó không có căn hầm bí mật đâu. Thông tin "mật đạo" hoàn toàn là bịa đặt. Đó là căn nhà cũ, xây mấy chục năm rồi, lấy đâu ra hầm bí mật. Quanh khu đó còn thường xuyên bị ngập, hầm nào chịu nổi".

Theo ông S., ở Tịnh thất chỉ có các căn phòng nhỏ, ẩm thấp, tối tăm. Những căn phòng này được ông Vân chia nhỏ từ căn nhà lớn để có chỗ riêng tư cho nhiều người. Mỗi căn phòng chỉ vài m2, có cửa sơ sài. Tuy vậy, chúng đã được ông Vân đập bỏ mấy tháng trước để lấy chỗ xây nhà mới. Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao - Ảnh: Dân Trí Ngoài ra, thêm một nguồn tin riêng của Dân trí cũng khẳng định: "Tôi vào Tịnh thất Bồng Lai gặp ông Vân nhiều rồi, từ thời nơi đây chưa nổi tiếng và còn đang nở rộ thông tin có hoa ưu đàm xuất hiện. Khi đó, ông Vân cũng nhiều lần đưa tôi đi thăm cảnh vật xung quanh và giới thiệu tất cả mọi ngóc ngách của căn nhà. Tôi thấy chỉ có căn nhà cũ, không thấy hầm nào cả. Hầm bí mật chỉ là thông tin trên mạng thôi". Ông Lê Tùng Vân, người dứng đầu Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: internet Cũng liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, trước đó, vào sáng ngày 1/7, theo báo Lao Động. Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân và 3 "đệ tử" về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Từ những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, Bộ LĐ-TB&XH có chỉ đạo 'mới' liên quan đến các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã khẩn trương yêu cầu rà soát, thanh tra việc nuôi dưỡng trẻ em trên toàn quốc sau vụ việc xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai gây bức xúc dư luận.

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