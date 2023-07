Người nhiều lần ra vào Tịnh thất Bồng Lai lên tiếng 'minh oan' cho nơi này về đồn đoán có 'mật đạo' che giấu Diễm My

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai, được biết, trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin "đã tìm thấy Diễm My tại mật thất của Tịnh thất Bồng lai" khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà M. là mẹ của Diễm My trả lời với Dân Trí rằng: "Tôi khẳng định thông tin tìm thấy Diễm My trong Tịnh thất Bồng Lai là chưa đúng. Sự việc đang được điều tra, làm rõ".

Thông tin được chia sẻ trên MXH - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vào đêm 6/1, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Long An khẳng định với Thanh Niên: “Không có chuyện cô gái tên Diễm My được phát hiện trong căn hầm trong Tịnh thất Bồng Lai tính cho đến thời điểm này. Hiện, Công an H.Đức Hòa vẫn đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Long An là phối hợp với các ngành chức năng khác, các địa phương để tìm kiếm cô gái tên Diễm My để yêu cầu sự phối hợp của cô gái này trong nhiều vấn đề đang trong quá trình điều tra".