'Đệ tử' của ông Lê Tùng Vân gửi đơn tố cáo một mạnh thường quân từng giúp đỡ Tịnh thất Bồng Lai 11000 USD, chuyện gì đã xảy ra?

Xã hội 11/01/2022 15:16

Lúc chưa bị bắt tạm giam, Hoàn Nguyên (một trong những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai)  đã làm đơn kiện một mạnh thường quân từng giúp đỡ Tịnh thất số tiền không nhỏ.

Liên quan đến những ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai thời gian vừa qua, mới đây, theo Dân Trí, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 trường hợp gồm Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân".

3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. 

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Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Tiền Phong

Vào tháng 11/2021, lúc chưa bị bắt tạm giam, Lê Thanh Hoàn Nguyên (một trong những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai) đã làm đơn kiện một mạnh thường quân của Tịnh thất là ông Nguyễn Trường G.. Được biết, ông G. là người đã đóng góp cho cơ sở của ông Lê Tùng Vân 11.000 USD.

"Tôi được bạn bè gửi xem phóng sự "Sự thật Tịnh thất Bồng Lai" của Đài truyền hình Long An, biết được đây là nơi giả sư, giả mồ côi, các bé đều có mẹ ruột nên đã lên tiếng hỏi họ. Trước tiên, tôi đã kêu họ khắc phục sửa lỗi nhưng họ còn làm "căng" hơn. Sau khi xem xét lại, tôi nhận thấy đây là những người công dân bình thường, tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của Phật Giáo nên đã chấm dứt qua lại" - mạnh thường quân chia sẻ với Doanh nghiệp cà Tiếp thị.

Ngoài ra, mạnh thường quân cũng đã thực hiện một đoạn chia sẻ quan điểm của mình trên kênh YouTube cá nhân. Nội dung những video của ông G. chia sẻ gồm: tố cáo Tịnh thất Bồng Lai "giả tu", "trục lợi từ thiện" và "lợi dụng trẻ em để lao động kiếm tiền. 

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Hoàn Nguyên gửi đơn tố cáo mạnh thường quân - Ảnh:

Về đơn tố cáo của Lên Thanh Hoàn Nguyên, được biết, "đệ tử" của "Thầy ông nội" ghi rõ: "Tố giác ông Nguyễn Trường G. về hành vi vu khống". Phía cơ quan cũng đã lên tiếng xác nhận, đơn tố cáo đã được thụ lý. Tuy nhiên, vẫn đang trong quá trình xem xét, điều tra và đợi kết quả từ phía Công an tỉnh Long An.

"Trong đơn tố cáo, ông Nguyên đã tố cáo về việc đăng tải video trên mạng xã hội khiến danh dự ông ấy bị ảnh hưởng. Nếu ông Giang đăng nội dung sai, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra".

Được biết, trước đó, ông Nguyễn Trường G, từng gửi đơn khởi kiện nhóm người thuộc Tịnh thất Bồng Lai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông và các nhà hảo tâm theo điều 174 Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

 

SỐC: Thực hư hình ảnh được cho là 'sổ thị tẩm' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai và phản ứng của cộng đồng mạng

SỐC: Thực hư hình ảnh được cho là 'sổ thị tẩm' của người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai và phản ứng của cộng đồng mạng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là "sổ thị tẩm" của ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai khiến nhiều người sốc nặng.

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Từ khóa:   Lê Tung Vân - Tịnh Thất Bồng Lai Hoàn Nguyên mạnh thường quân

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