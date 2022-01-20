Phản ứng của gia đình bé V.A. về vụ cháu gái 3 tuổi nghi có 9 dị vật trong đầu: 'Tại sao bố ruột, mẹ ruột của các con lại máu lạnh như vậy?'

Xã hội 20/01/2022 10:47

Những ngày vừa qua, khi vụ bé V.A (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong chưa kịp lắng xuống thì lại xuất hiện thêm sự sự việc bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) nghi có 9 dị vật trong đầu khiến dư luận không khỏi xót xa.

Những ngày vừa qua, khi vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại tiếp tục dậy sóng trước thông tin bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) nghi có 9 dị vật trong đầu.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà N.T.T.L. (bác gái của bé V.A.) đã có bài viết bày tỏ niềm thương xót cũng như bức xúc về những gì đã xảy ra với các nạn nhân nhỏ tuổi. Bà L. đã lên tiếng chỉ trích mẹ ruột và bố ruột của các cháu bé trong 2 vụ án vì đã không bảo vệ con. Bên cạnh đó, bà cho biết: "Tôi không thể nhắc lại bằng lời những từ ngữ mô tả cách chúng hành hạ hai đứa bé gái, bởi chỉ mới đọc thôi, tôi đã không thở được, người lạnh toát, rùng mình muốn ói..."

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bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) với 9 dị vật trong đầu và bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành  đến từ vong - Ảnh: Internet

"Ai đó nói là dì ghẻ và bố dượng, khác máu tanh lòng thì có thể hiểu được. Trời ơi, bài học đạo đức đầu tiên là "Thương người như thể thương thân" cơ mà. Hàng vạn người dưng vẫn ôm những đứa con nuôi vỗ về còn thương hơn con đẻ. Hàng triệu tấm lòng nhân ái vẫn cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi cơ mà. Hay có hàng tỷ người vẫn ngày đêm xót thương cho những đứa trẻ đang bị bạo hành trong chính ngôi nhà của mình, ngày đêm đấu tranh để giành công lý cho chúng" - bà L. chia sẻ thêm.

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Bài viết của bác gái bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Vì vậy, bác gái của bé V.A. cho rằng không có lý do gì để bao biện cho những tội ác trên mà phải có biện pháp cứng rắn để nghiêm trị.

"Người dưng mà còn có nhiều hành động đẹp như thế này, tại sao bố ruột, mẹ ruột của các con trong 2 vụ án lại máu lạnh như vậy? Tại sao?" - câu hỏi cuối bài của bà L. khiến nhiều người xót xa.

Trước đó, gia đình của V.A. cũng đã chia sẻ lại loạt hình ảnh được cho là lời khai của "nhân tình" mẹ cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu và không giẫu nỗi bức xúc trước những gì cháu bé phải gánh chịu.

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, theo báo Sài Gòn giải phóng, luật sư Lưu Kiều Trang (Văn phòng Luật sư Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, sự việc trên đặt ra giả thiết có thể do tai nạn hoặc bé bị bạo hành dẫn tới việc đinh ghim vào đầu. Tuy nhiên, việc tai nạn là khó xảy ra bởi vị trí các chiếc đinh nằm rải rác trên sọ não bé, hình ảnh thực tế đặt ra nhiều nghi vấn bé bị bạo hành nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu của hành vi giết người.

Do đó, theo luật sư Trang, cơ quan chức năng cần trưng cầu giám định đối với thương tích trên cơ thể cháu, triệu tập những nghi can trong vụ án: Đặc biệt là mẹ cháu bé và bố dượng là những người đang sống cùng cháu trong thời gian từ tháng 5/2021 đến nay.

"Cơ quan điều tra cần nhanh chóng làm rõ hung thủ trong vụ án và xử lý nghiêm minh đối với việc cố tình tước đoạt tính mạng của cháu với mức và khung hình phạt cao nhất của tội “Giết người” là tù chung thân, tử hình trong trường hợp hung thủ cố tình tước đoạt tính mạng của cháu bé, đồng thời phải chịu trách nhiệm về tội “Hành hạ người khác” với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

Trường hợp mẹ cháu bé biết sự việc mà không can ngăn, không tố giác cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội “Không tố giác tội phạm” hoặc đồng phạm nếu cùng người tình thực hiện hành vi đối với cháu bé” - luật sư Trang cho biết.

Lộ diện danh tính luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, chi phí thế nào?

Lộ diện danh tính luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, chi phí thế nào?

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, mới đây, một hãng luật đã có thông báo chính thức về việc sẽ nhận bảo vệ pháp lý cho cháu bé và gia đình.

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