Lộ diện danh tính luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, chi phí thế nào?

Xã hội 20/01/2022 09:34

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, mới đây, một hãng luật đã có thông báo chính thức về việc sẽ nhận bảo vệ pháp lý cho cháu bé và gia đình.

Câu chuyện bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội đang khiến d luận vô cùng phẫn nộ. Mới đây một hãng luật đã đưa ra lời thông báo chính thức trên trang Facebook cá nhân về việc sẽ nhận bảo vệ miễn phí cho vụ việc.

"Qua giới thiệu, ông Đ.H.C. – ông nội của cháu Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) đã ký đơn đề nghị Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cháu Đ.N.A. Ngay trong đêm 18/01/2022, hai Luật sư Chu Út Quỳnh và Luật sư Nguyễn Thanh Phương đại diện Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự đã tiến hành gặp gỡ đại diện gia đình cháu bé để hỏi thăm sức khỏe của cháu và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cháu A." - trích bài viết của phía luật sư.

Ngoài ra, trong bài viết trên, phía luật sư cũng cho biết, trong ngày 19/01/2022, hãng sẽ hoàn thiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan điều tra để tham gia bảo vệ cho cháu A.

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Bài viết của Luật sư - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài viết, Luật sư Hiển cũng bày tỏ niềm mong mỏi, hy vọng cháu bé có thể mạnh mẽ vượt qua như 4 lần trước: Bị dị vật vào mũi, nuốt phải đinh, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay. Đồng thời, luật sư cũng cho biết, "sẽ quyết tâm làm hết sức mình để bảo vệ cho cháu bé, để những kẻ gây ra tội ác này phải bị trừng trị thích đáng".

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Ông nội cháu bé đã viết đơn mời luật sư - Ảnh: FBNV

Theo Pháp luật và Bạn đọc, với nhiều thành công khi bào chữa các vụ án hình sự, dân sự, liên quan đến hôn nhân gia đình..., luật sư Lê Hồng Hiển đã ngày càng khẳng định được uy tín của mình. . 

Trong 10 năm qua, tên tuổi của anh gắn liền với những vụ án gai góc như: vụ án nữ sinh giao gà xảy ra tại Điện Biên; vụ án Đường "Nhuệ" ở Thái Bình phạm tội cố ý gây thương tích, bào chữa cho Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong vụ án liên quan đến quy trình chạy thận khiến 9 người tử vong...

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LS. Lê Hồng Hiển sẽ đứng ra nhận bảo vệ miễn phí cho cháu Đ.N.A - Ảnh: FBNV

Liên quan đến sự việc, như đã đưa tin trước đó, theo thông tin của báo Lao Động, chiều tối ngày 19/1, Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất thông tin, đơn vị đã bàn giao anh N.T.H -  tình nhân của chị N.T.L (mẹ bé gái 3 tuổi) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra làm rõ vụ việc. 

Trước đó, chiều 17/1, bé gái được mẹ đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng hôn mê và co giật, có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo Bác sĩ Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh ghim ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái.

Bên cạnh đó, bé gái có khá nhiều lịch sử bệnh án. Trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bé có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhi bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần. Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay và được biết, phần bó bột này được thực hiện cách 2 tuần trước đó do bé bị gãy tay. 

Đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cho biết: "Qua khai thác lịch sử bệnh, trước đây 3 tháng, bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương". 

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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