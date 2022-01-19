Bố cháu bé 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu: 'Nghe tin tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào'

Theo Nhịp sống Việt, ông C. sau khi trở về từ bệnh viện thì ngồi buồn ở một góc nhà suốt cả đêm vì từ chập tối hôm qua ông C. đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào. Người nhà bé gái cho biết, đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe bé. Do dịch Covid-19 nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục.

Liên quan đến vụ bé gái tên Đỗ Ngọc A. (3 tuổi), trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội được phát hiện 9 dị vật trong đầu, ngày 19/1, nhiều người đang có mặt tại gia đình ông Đ.H.C.- ông nội bé gái (địa chỉ xã Canh Nậu, huyện Hoài Đức) để thăm hỏi, chia sẻ sau sự việc phát hiện bé nhập viện.

Theo đó, bố nạn nhân tết lộ, vào tháng 2 vừa qua, sau khi ly hôn với vợ, anh Đỗ Hữu C. nuôi 2 đứa (một đứa 5 tuổi, một đứa 8 tuổi), còn bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi) được mẹ đưa đi, kể từ thời gian đó vợ anh không một lần nào trở lại. Bé gái sinh sống với mẹ như thế nào, sống với ai thì bố bé không hề biết.

Trao đổi về sự việc, anh Đỗ Hữu C. (38 tuổi)- bố của bé buồn bã cho hay, lúc này bản thân anh đang rất bối rối không thể nói được gì. Mọi vấn đề liên quan đến cháu bé đều nhờ cha của mình đứng ra giải quyết.

Bố cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Chụp màn hình

Trước câu hỏi anh có biết hay không về tình hình sức khỏe hay việc cón gái từng nhiều lần nhập việc, bố nạn nhân cũng cho biết: "Cái ấy cô tôi nắm cho chứ tôi không nắm. Cô ấy gặp trực tiếp nên biết".

Anh Đỗ Hữu C. nói, gia đình chỉ nhận được thông báo về cháu bé nhập viện từ hôm qua. "Nghe tin này tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào" - bố cháu bé cho hay.

Còn theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bố đẻ bé gái bật khóc khi nhắc đến con gái. Anh rất lo lắng cho sức khoẻ và tính mạng của bé A.

"Tôi không biết phải làm gì lúc này. Gia đình tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an, về nguyên nhân cháu nghi có kim loại trong đầu" - bố bé gái nói.

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng đinh ghim ở đầu.

"Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc.

Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.