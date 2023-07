Bố cháu bé 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu: 'Nghe tin tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào'

Liên quan đến vụ bé gái tên Đỗ Ngọc A. (3 tuổi), trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội được phát hiện 9 dị vật trong đầu, ngày 19/1, nhiều người đang có mặt tại gia đình ông Đ.H.C.- ông nội bé gái (địa chỉ xã Canh Nậu, huyện Hoài Đức) để thăm hỏi, chia sẻ sau sự việc phát hiện bé nhập viện.

Theo Nhịp sống Việt, ông C. sau khi trở về từ bệnh viện thì ngồi buồn ở một góc nhà suốt cả đêm vì từ chập tối hôm qua ông C. đến thăm cháu đang cấp cứu nhưng không được vào. Người nhà bé gái cho biết, đến sáng nay chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tình hình sức khỏe bé. Do dịch Covid-19 nên nhiều cơ quan đoàn thể cử cán bộ đến thăm hỏi liên tục.