Vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: Ở với mẹ 8 tháng thì 4 lần nhập viện, từng nuốt đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu chỉ còn 20% cơ hội sống sót

Đau lòng hơn, chị H.A. cho biết, tuy ở với mẹ được gần 1 năm nhưng cháu bé đã có 4 lần nhập viện. Trong đó, lần đầu nhập viện vì bị dị vật ở mũi, lần thứ 2 là nuốt 3 cái đinh và lần thứ 3 thì cháu A. không may uống phải thuốc sâu. Đến lần này lại nhập viện nghi do bị 9 chiếc đinh đóng vào đầu.

Qua lời kể của chị H.A., được biết, bố mẹ bé gái đã kết hôn được khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, trước đây cả hai đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu tự tìm hiểu nhau mà do mai mối. Mặc dù đã có 3 người con nhưng cuộc sống gia đình thời gian gần đây không được hạnh phúc nên vào tháng 2/2021 vợ chồng ly hôn. Sau ly hôn, 2 cháu lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) còn cháu út là bé Ngọc A. ở với mẹ.

Chị cũng cho biết, trong 3 lần nhập viện trước thì lần vào Viện Nhi Trung ương cách đây 2 tháng do uống nhầm phải thuốc trừ sâu là nghiêm trọng nhất. Khi ấy, các bác sĩ thông báo cháu chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống sót.

Quá bức xúc, chị H.A. đã nhắn tin với mẹ cháu bé: "Mày không nuôi được thì trả về đây. Đừng hành hạ cháu. Cháu ở với ông bà khỏe mạnh, nhưng cứ về với mày lại nhập viện". Đáp lại tin nhắn của chị, mẹ cháu cho hay cũng không rõ vì sao con lại tự cắm dị vật vào. "Nó mà cắm thì nó phải kêu đau, còn em cũng không biết dị vật từ đâu ra" - mẹ bé gái từng nhắn.

Chị H.A. không kèm được nước mắt khi nói về cháu mình -Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, chị H.A. còn tiết lộ: "Mặc dù đã có 3 người con nhưng 2 vợ chồng nó lại đi đến ly hôn, gia đình nhà nội tha thiết mong muốn vợ chồng hàn gắn để nuôi các con nhưng L. (mẹ cháu bé) lại không chịu bởi nó tìm được người khác tốt hơn chồng".

Từ đây, mọi thứ cũng thay đổi đổi hoàn toàn kể từ khi vợ chồng ly hôn và mẹ cháu nhận nuôi con gái thứ 3.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch di do bị đinh cắm vào đầu.

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Công an huyện này đã mời một số người lên làm việc và hiện chưa có kết luận về sự việc trên. Công an huyện Thạch Thất vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, chiều 17/1, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu trong tình trạng hôn mê, co giật do mẹ bé đưa vào.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bé gái này nghi viêm màng não và sau hơn 1 giờ tích cực điều trị sức khoẻ của bệnh nhi tốt hơn, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất chuyển bé tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Theo ông Kiên, sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có 9 vật nghi là đinh bắn vào sọ của bé gái. Hiện sức khoẻ của bé gái này tiên lượng nguy kịch. Sau khi thấy dấu hiệu bất thường, phía Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã báo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.