SỐC: Vết thương của cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu nghi đã có từ lâu và đã liền da?

Xã hội 19/01/2022 09:50

Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu, mới đây, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất và người thân nạn nhân đã tiết lộ một chi tiết gây sốc.

Liên quan đến vụ việc bé gái tên Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu. Được biết, đêm ngày 18/1, ngay sau khi hay tin bé đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn và trong tình trạng nguy kịch, nhiều người thân trong gia đình bên nội đã có mặt tại bệnh viện.

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Nơi nạn nhân đang điều trị - Ả: Chụp màn hình

Theo Dân Trí, trước cửa Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bác dâu bên nội của cháu bé Đ.N.A. cho biết, thời điểm cháu bé được đưa vào Bệnh viện Thạch Thất ngày 17/1, mẹ cháu bé không hề thông báo cho gia đình bên nội.

"Gia đình chúng tôi biết được sự việc là do có người quen làm ở bệnh viện nhìn thấy cháu được mẹ đưa vào. Khi chúng tôi vào bệnh viện thì cháu đã hôn mê sâu" - bác dâu của nạn nhân cho hay.

Đáng chú ý, người bác này cũng tiết lộ các bác sĩ có thông tin là vết thương trên đầu của bé có thể đã có từ lâu và đã liền da.

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Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất xác nhận, thời điểm vừa đến bệnh viện, vết thương trên đầu cháu A. đã liền da. Chỉ khi chụp X-quang mới phát hiện được có dị vật cản quang trong sọ và vùng não. Phát hiện dấu hiệu bất thường ở hộp sọ nghi là dấu hiệu bạo hành, Bệnh viện Thạch Thất đã báo cho Công an huyện Thạch Thất để điều tra sự việc.

Được biết, khi nhận được điện thoại thông báo về tình hình cháu bé, ông C. (ông nội bé A.), 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất đã tức tốc từ huyện Thạch Thất lên Bệnh viện Xanh Pôn. Theo ông C., trước khi bố mẹ bé A. ly hôn (6/2021), mẹ bé đã bỏ đi biệt tăm một tháng. Gia đình đã liên lạc nhưng không được. Sau đó, gia đình phải nhờ hết các kênh thông tin mới đưa được mẹ bé A. về nhà. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé A. về ở với mẹ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 8 tháng qua, bé A. đã 4 lần nhập viện. 

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Ông C. (ông nội bé A.), 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất - Ảnh: Dân Trí

Lần đầu nhập viện, bé mắc dị vật ở mũi; lần thứ hai, cháu nuốt 3 cái đinh vít; lần thứ 3, A. bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ thông báo bé A. chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống sót, tiên lượng nguy kịch, nhưng may mắn bé qua khỏi; Lần thứ 4, bé A. hôn mê sâu, nghi có 9 cái đinh trong sọ não.

"Trong những lần nhập viện trước, tôi đều chăm sóc cháu. Sau xuất viện, tôi cũng đưa cháu về nhà chăm sóc đến khi khỏe mẹ nó mới đón về", ông C. nói với Dân Trí.

Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, chiều ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc bé gái 3 tuổi trú tại xã Canh Nậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch di do bị đinh cắm vào đầu.

Công an huyện này đã mời một số người lên làm việc và hiện chưa có kết luận về sự việc trên. Công an huyện Thạch Thất vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

SỐC: Vết thương của cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu nghi đã có từ lâu và đã liền da? - Ảnh 4
Bé Đ.N.A. - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, ông Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, chiều 17/1, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho bé gái 3 tuổi ở xã Canh Nậu trong tình trạng hôn mê, co giật do mẹ bé đưa vào.

Qua chẩn đoán sơ bộ, bé gái này nghi viêm màng não và sau hơn 1 giờ tích cực điều trị sức khoẻ của bệnh nhi tốt hơn, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất chuyển bé tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Theo ông Kiên, sau khi Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp nhận thấy có 9 vật nghi là đinh bắn vào sọ của bé gái. Hiện sức khoẻ của bé gái này tiên lượng nguy kịch. Sau khi thấy dấu hiệu bất thường, phía Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã báo Công an huyện vào cuộc điều tra.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: Ở với mẹ 8 tháng thì 4 lần nhập viện, từng nuốt đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu chỉ còn 20% cơ hội sống sót

Vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu: Ở với mẹ 8 tháng thì 4 lần nhập viện, từng nuốt đinh, uống nhầm thuốc trừ sâu chỉ còn 20% cơ hội sống sót

Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu, mới đây, bác gái của nạn nhân đã tiết lộ nhiều chi tiết đau lòng về những gì cháu đã phải chịu đựng từ sau khi bố mẹ ly hôn.

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