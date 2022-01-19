Theo Nhịp sống Việt, ông Đỗ Hữu C. (68 tuổi, ông nội bé gái) sau khi trở về từ Bệnh viện Xanh Pôn - nơi cháu bé đang điều trị - thì không ngủ được vì lo lắng.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.

Nói về mẹ cháu bé, ông C. cho hay, trước đây L. (mẹ bé gái) đã từng là một nàng dâu tốt, chịu khó, biết chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Đến đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ đi 1 tháng, sau đó gia đình ông C. nhận thông báo của TAND huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Việc này khiến gia đình ông C. vô cùng bất ngờ.

"Từ qua tới giờ tôi và người nhà chưa được gặp cháu nên vô cùng lo lắng không biết cháu hiện như thế nào, chỉ biết nhờ cậy vào các bác sĩ. Sáng nay tôi đi mà không còn tâm trí mang theo đồ đạc, quần áo vì từ qua tới giờ chưa được nhìn thấy cháu, tôi rất sợ cháu tôi không qua khỏi", ông C. cho hay.

Theo ông C., từ khi con dâu bỏ đi, ông và gia đình đã đi tìm về để khuyên bảo nhưng không được. Đến khi ly hôn, chị L. đưa cháu Đ.N.A đi đâu không ai biết và cũng rất ít khi về thăm ông bà nội, chỉ khi khó khăn mới đưa cháu về gửi.

"Mấy lần đưa cháu từ viện về tôi gọi hết anh em người nhà lại để khuyên bảo mẹ cháu nhưng cũng không được. Nó không nuôi con được cũng không nói bảo ông bà nuôi hộ hay thế nào, để giờ cháu tôi ra nông nỗi này. Lần cháu đi viện Thạch Thất vì bị ngộ độc, mẹ mang đi không có tiền mới gọi cho tôi, tôi lại phải vay mượn tiền để mang ra đóng viện phí cho cháu" - ông C.xót xa.

Ông C. ngóng tin cháu bên ngoài khoa cấp cứu - Ảnh: Nhịp sống Việt

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng đinh ghim ở đầu.

Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

"Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc.

Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.