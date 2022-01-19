Ông nội cháu bé với 9 dị vật trong đầu: 'Mẹ từng mang cháu đi bệnh viện, không có tiền mới gọi cho tôi, tôi lại phải vay mượn tiền để mang ra đóng viện phí cho cháu'

Xã hội 19/01/2022 16:52

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu, mới đây, ông nội cháu bé đã tiết lộ thêm một số chi tiết về mẹ của nạn nhân.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.

Theo Nhịp sống Việt, ông Đỗ Hữu C. (68 tuổi, ông nội bé gái) sau khi trở về từ Bệnh viện Xanh Pôn - nơi cháu bé đang điều trị - thì không ngủ được vì lo lắng. 

"Từ qua tới giờ tôi và người nhà chưa được gặp cháu nên vô cùng lo lắng không biết cháu hiện như thế nào, chỉ biết nhờ cậy vào các bác sĩ. Sáng nay tôi đi mà không còn tâm trí mang theo đồ đạc, quần áo vì từ qua tới giờ chưa được nhìn thấy cháu, tôi rất sợ cháu tôi không qua khỏi", ông C. cho hay.

9 di vat trong dau 1
Ông C. (ông nội bé A.), 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất - Ảnh: Dân Trí

Nói về mẹ cháu bé, ông C. cho hay, trước đây L. (mẹ bé gái) đã từng là một nàng dâu tốt, chịu khó, biết chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Đến đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ đi 1 tháng, sau đó gia đình ông C. nhận thông báo của TAND huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Việc này khiến gia đình ông C. vô cùng bất ngờ.

Theo ông C., từ khi con dâu bỏ đi, ông và gia đình đã đi tìm về để khuyên bảo nhưng không được. Đến khi ly hôn, chị L. đưa cháu Đ.N.A đi đâu không ai biết và cũng rất ít khi về thăm ông bà nội, chỉ khi khó khăn mới đưa cháu về gửi.

"Mấy lần đưa cháu từ viện về tôi gọi hết anh em người nhà lại để khuyên bảo mẹ cháu nhưng cũng không được. Nó không nuôi con được cũng không nói bảo ông bà nuôi hộ hay thế nào, để giờ cháu tôi ra nông nỗi này. Lần cháu đi viện Thạch Thất vì bị ngộ độc, mẹ mang đi không có tiền mới gọi cho tôi, tôi lại phải vay mượn tiền để mang ra đóng viện phí cho cháu" - ông C.xót xa.

9 di vat trong dau 2
Ông C. ngóng tin cháu bên ngoài khoa cấp cứu - Ảnh: Nhịp sống Việt

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, sáng ngày 19/1, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L. (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng đinh ghim ở đầu.

9 di vat trong dau 3
Hình ảnh chụp chiếu cho thấy, đầu bé gái có 9 dị vật nghi là đinh cắm vào đầu - Ảnh: báo Công an TP.HCM

"Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan. Thông tin sáng 19/1 lực lượng chức năng đã tạm giữ mẹ cháu bé là không chính xác. Hiện, vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc. Tính đến nay, lực lượng chức năng về cơ bản đã nắm được các thông tin. Khi nào có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ thông tin chính thức cho báo chí" - Vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất chia sẻ.

Liên quan tới vụ việc nói trêm, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, chiều cùng ngày, Công an huyện Thạch Thất cùng Công an TP.Hà Nội đã triệu tập "nhân tình" của mẹ bé gái đến làm việc.

Hiện 2 người này vẫn đang làm việc tại công an.

Bố cháu bé 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu: 'Nghe tin tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào'

Bố cháu bé 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu: 'Nghe tin tôi đau buồn nhưng không biết làm thế nào'

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong hộp sọ, bố nạn nhân cho hay anh không biết làm gì lúc này, gia đình đang chờ kết luận của cơ quan công an, về nguyên nhân cháu nghi có kim loại trong đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bị đinh đóng vào đầu bé gái có dị vật trong đầu dị vật trong cơ thể

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 1 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 2 giờ 24 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số