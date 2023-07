Theo Nhịp sống Việt, ông Đỗ Hữu C. (68 tuổi, ông nội bé gái) sau khi trở về từ Bệnh viện Xanh Pôn - nơi cháu bé đang điều trị - thì không ngủ được vì lo lắng.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu ở Hà Nội, ngày 19/1, Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.

"Từ qua tới giờ tôi và người nhà chưa được gặp cháu nên vô cùng lo lắng không biết cháu hiện như thế nào, chỉ biết nhờ cậy vào các bác sĩ. Sáng nay tôi đi mà không còn tâm trí mang theo đồ đạc, quần áo vì từ qua tới giờ chưa được nhìn thấy cháu, tôi rất sợ cháu tôi không qua khỏi", ông C. cho hay.

Ông C. (ông nội bé A.), 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất - Ảnh: Dân Trí

Nói về mẹ cháu bé, ông C. cho hay, trước đây L. (mẹ bé gái) đã từng là một nàng dâu tốt, chịu khó, biết chăm con, chăm chồng và bố mẹ chồng rất đàng hoàng. Đến đầu năm 2021, chị L. bất ngờ bỏ đi 1 tháng, sau đó gia đình ông C. nhận thông báo của TAND huyện Thạch Thất cho biết con dâu nộp đơn ly hôn. Việc này khiến gia đình ông C. vô cùng bất ngờ.