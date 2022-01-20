Lộ diện tin nhắn thể hiện thái độ của người mẹ khi con gái 3 tuổi được phát hiện có 9 dị vật trong đầu

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, bà Thanh H.A. (bác dâu của bé A.) đã cung cấp một đoạn tin nhắn với mẹ cháu bé. Nội dung tin nhắn cho thấy, người mẹ đã thể hiện sự bối rối khi hay tin con gặp chuyện. Thậm chí, mẹ cháu bé còn khẳng định với chị dâu cũ rằng không có ai "tai quái găm đinh" vào đầu con gái như vậy được.

Liên quan đến vụ việc bé Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) nghi có 9 dị vật trong đầu , bên cạnh sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cháu bé thì dư luận cũng bày tỏ sự chỉ trích gay gắt với mẹ ruột nạn nhân là chị N.T.L. (27 tuổi) trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội và "tình nhân" của cô là Nguyễn T.H. (30 tuổi) trú huyện Thạch Thất.

"Nó mà cắm thì đau nó phải kêu chứ... Người ta bảo cũng phải một thời gian rồi chứ không phải là mới" - chị L. nhắn cho bà H.A.. cho thấy người mẹ cũng không biết những chiếc đinh từ đâu ra.

Cụ thể, trong một đoan tin nhắn, khi được hỏi "cái gì đâm vào đầu con bé mà nhiều thế?" thì chị L. cho biết: "Giờ chị hỏi em thì em chỉ chờ người ta bảo thế nào thì em biết thế. Chứ đừng nghĩ bảo lấy đinh bắn vào đầu đứa trẻ con..."

Một trong những tin nhắn cảu mẹ cháu bé được người thân cung cấp - Ảnh: Tổ Quốc

Cũng theo bà H.A., ngày trước, khi vợ chồng chưa ly hôn, quan hệ giữa mẹ bé và nhà chồng khá tốt, L. là một người mẹ rất yêu thương con. Người chồng không lo làm ăn nên trước đây L. đứng ra cáng đáng, chăm lo, mua sữa cho mấy đứa nhỏ hết mà. Trước nhà bà còn mở cửa hàng trên Hà Nội, L. còn lên làm việc giúp nữa.

"Chị em dâu nói chung cũng vui vẻ, hòa thuận không xích mích gì cả. Nhưng từ khi bỏ nhà đi theo bạn trai mới thì đổi tính nết. Mẹ bé nói khẳng định với tôi 100% người tình không làm gì con bé cả" -bà H.A. cho hay.

Như đã đưa tin trước đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chị L. và chồng đã kết hôn được khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, trước đây cả hai đến với nhau không phải xuất phát từ tình yêu tự tìm hiểu nhau mà do mai mối. Mặc dù đã có 3 người con nhưng cuộc sống gia đình thời gian gần đây không được hạnh phúc nên vào tháng 2/2021 vợ chồng ly hôn. Sau ly hôn, 2 cháu lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) còn cháu út là bé Ngọc A. ở với mẹ.

Mẹ cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Zing News, sáng ngày 20/1, bác sĩ Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), cho biết đến nay, bé bé A. vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Đặc biệt, bác sĩ này nhận định khó nói trước về tình trạng sức khỏe của bé trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào. Bà cũng cho biết đây là khoa bệnh nặng, thông thường bệnh nhân khó thể bình phục trong thời gian ngắn. Do đó, với bệnh nhi này, các bác sĩ cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

"Nếu có diễn biến mới về bệnh nhi, chúng tôi sẽ sớm thông tin" - bà Hương nói với Zing News.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.