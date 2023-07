"Chỉ trong mấy tháng trời, mà cháu tôi đã 4 lần nhập viện: một lần do ngộ độc thuốc trừ sâu, một lần do nuốt phải đinh, một lần gãy tay phải bó bột và một lần trong mũi có dị vật rất to. Lần nào mẹ nó cũng chối quanh co, chỉ khi gia đình tôi hỏi bác sĩ mới biết sự thật" - bà nội cháu bé chia sẻ.

Mỗi lần cháu N.A nhập viện, gia đình bà Lợi đều có mặt, sau khi ra viện, bà lại đón cháu về chơi với hai chị và bồi bổ thêm cho cháu khỏe lại.

"Ở nhà tôi chơi được vài ngày mẹ cháu lại đến đón. Mỗi lần chuẩn bị rời ông bà, cháu lại khóc nói không muốn về ở với mẹ với chú, muốn ở lại nhà ông bà với hai chị. Nhưng con chị ấy đẻ ra, chúng tôi giữ làm sao được. Và cứ về với mẹ lại xảy ra chuyện phải nhập viện" - bà Lợi cho biết thêm.

Chia sẻ về những gì xảy ra với cháu, bà nội bày tỏ sự hối hận: "Giá mà chúng tôi tỉnh táo hơn và cương quyết giữ cháu ở lại thì cháu tôi đã không chịu đau đớn thế này. Sao lại có người độc ác hành hạ cháu tôi dã man như vậy".

Hình ảnh mới nhất của cháu A đang điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé A.. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thanh Niên đưa tin, tại cơ quan công an, Huyên khai có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

Hành vi của đối tượng Huyên khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.