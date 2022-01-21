Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Nghi can tính cách khá lì lợm, quanh co, phủ nhận việc liên quan đến thương tích của nạn nhân

Xã hội 21/01/2022 12:42

Mới đây, điều tra viên đã tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu khi tham gia quá trình đấu tranh với nghi can.

Liên quan đến vụ việc bé gái tên Đ.N.A. ( 3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, theo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Huyên chính là người được xác định bạo hành bé A.. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Theo Người Lao Động, điều tra viên tham gia quá trình đấu tranh với Huyên cho biết nhiều tiếng đồng hồ sau khi bị cơ quan công an triệu tập, Huyên quanh co, phủ nhận hành vi tàn nhẫn với con riêng 3 tuổi của người tình.

"Việc xác định, tìm ra nơi ở và triệu tập đối tượng về cơ quan công an là cả quá trình gấp rút, liên hoàn, đặc biệt tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Huyên" - điều tra viên cho hay.

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Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Điều tra viên cho hay đến bây giờ, nhiều người vẫn đặt câu hỏi đối tượng Huyên có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá" không?... "Hoàn toàn không! Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản. Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Gã sống độc lập từ khá lâu, thuê nhà trọ nhiều nơi, trước khi cặp kè với mẹ bé A., một đặc điểm trong tính cách là gã khá lì lợm" - điều tra viên nhận định.

Ban đầu khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé A.. Khi cán bộ điều tra hỏi về những lần bé A. phải đi bệnh viện cấp cứu do thương tích bên ngoài hay nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi rằng chính do bé nghịch nên ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể bé A. và các tài liệu điều tra dày công thu thập của lực lượng chức năng… đã buộc Nguyễn Trung Huyên phải khai nhận hành vi tàn ác.

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Hình chụp phát hiện 9 dị vật trong đầu bé gái - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, tại cơ quan công an, Huyên khai có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. - Mẹ ruột cháu bé (27 tuổi, quê xã Canh Nậu, H.Thạch Thất) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (H.Thạch Thất).

Quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.

Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Lần gần nhất, khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2 kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1 cm vào xung quanh đỉnh đầu cháu bé. Sau đó Huyên đưa nạn nhân đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.

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Hình ảnh mới nhất của cháu A đang điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Về tình trạng của bé Đ.N.A, theo Pháp luật Việt Nam, Anh Đỗ Hữu T. - bác của nạn nhân - cho biết: Đến 20h tối ngày 20/1, sức khỏe của cháu bé vẫn không có tiến triển. Cháu vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, sống nhờ vào các công cụ hỗ trợ y tế.

Các bác sỹ ở bệnh viện Xanh-Pôn đang cố gắng hết mình, tích cực cấp cứu cho cháu, nhưng không tiên lượng tình trạng sức khỏe của cháu.

Theo hình ảnh của anh T. cung cấp, cháu bé đang được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu, phía tay phải của cháu đang bó bột.

Bà nội hé lộ tuổi thơ bất hạnh của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trên đầu, nghẹn ngào: 'Giá mà chúng tôi cương quyết giữ cháu ở lại thì cháu đã không chịu đau đớn thế này'

Bà nội hé lộ tuổi thơ bất hạnh của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trên đầu, nghẹn ngào: 'Giá mà chúng tôi cương quyết giữ cháu ở lại thì cháu đã không chịu đau đớn thế này'

Liên quan đến vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 dị vật trong đầu, bà nội cháu bé đã không giấu nổi xúc động khi nhắc về những sự việc đã qua.

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