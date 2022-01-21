Linh khai lý do của hành động là vì cha ruột là vì bị cha thường xuyên chửi mắng, đối xử không tốt với mẹ Linh và Linh. Chịu không nổi, mẹ Linh đã bỏ sang nhà người thân ở, còn Linh ở với ông Điệp. Thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa hai cha con càng nghiêm trọng, thường xuyên cãi nhau và Linh quyết định ra chợ Kim Biên mua xyanua và đầu độc cha (ngày 18/1).

Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 21/1, cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa), nghi can trong vụ án giết người mà nạn nhân là ông Tống Hồng Đ.(SN 1968, cha ruột của Linh). Một điều tra viên tiết lột, quá trình lấy lời khai, Linh khá tỉnh táo, trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của điều tra viên.

Thậm chí, Linh mua gạch và xi măng về, kéo thi thể người cha ra phía sau tường rào, che phủ thi thể bằng xi măng, xây gạch bịt kín. Linh còn dùng xăng đốt nhà hòng xóa dấu vết.

Sau khi ông Đ. đã tử vong, Linh mua gạch và xi măng về, kéo thi thể người cha ra phía sau tường rào, che phủ thi thể bằng xi măng, xây gạch bịt kín. Linh còn dùng xăng đốt nhà hòng xóa dấu vết. Linh còn lên công an trình báo gian dối rằng có người đột nhập vào nhà giết ông Đ., sau đó đập đầu Linh khiến Linh ngất xỉu.

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Hà T. (77 tuổi, cậu của ông Đ.) chua xót trước cái chết của đứa cháu trai. Ông không ngờ rằng đứa cháu mà hôm qua còn đứng trước mặt ông giả vờ đau xót, khóc lóc lại chính là kẻ máu lạnh, ra tay sát hại cha của mình.

"Ông sốc lắm, hôm qua nó đóng kịch giống như thật, ai ngờ chính nó lại là thủ phạm, thế mới khổ lắm chứ… Nó thiêu cha nó chứ người ta nào có thiêu. Mẹ nó lên thành phố để chăm chị gái nó mới sinh con, có ngờ đâu lại xảy ra chuyện như thế này" - ông Hà T. chua xót.

Theo nhiều người thân của ông Đ., sau khi vợ ông lên TP.HCM để chăm sóc người con gái đầu vừa mới sinh em bé (sinh đôi), Linh ở nhà học online, còn ông Đ. vẫn đi làm nhiều ca trong ngày để gắng gượng kinh tế, lo cho gia đình. Hai cha con cũng hay chở nhau đi ăn uống, tuy ông Đ. là người bộc trực, có la mắng con cái nhưng lại rất thương và lo lắng cho Linh.

Linh khai do bị cha chửi mắng suốt thời gian dài, ức chế từ lâu nên đã nảy sinh ý nghĩ và thực hiện hành vi đầu độc chết cha - Ảnh: Thanh niên

Theo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa), tại địa phương gia đình ông Tống Hồng Đ. (nạn nhân trong vụ án - PV) sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu dân cư bàng hoàng trước hành động của người con gái ông Điệp.

Theo người dân sống gần nhà ông Điệp, thời điểm xảy ra vụ án vợ của ông Điệp (tức mẹ của nghi can Linh) đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ. Bản thân Linh là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Do thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài nên Linh trở về nhà, sau đó thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.