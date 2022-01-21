Vụ bé gái 3 tuổi bị có 9 dị vật trong đầu: Vị bác sĩ trình báo công an thuật lại những chi tiết 'đáng ngờ' góp phần tố cáo hành vi của kẻ thủ ác

Xã hội 21/01/2022 20:27

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi bị có 9 dị vật trong đầu, một vị bác sĩ cũng là người đã báo công an để điều tra về vụ việc đã kể lại quá trình phát hiện những bất thường trên cơ thể nạn nhân.

Liên quan đến bé Đ.N.A. (3 tuổi, Hà Nội) được phát hiện có 9 di vật trong đầu, theo Tổ Quốc, bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (TP Hà Nội) - người đã báo công an để điều tra về vụ việc - mới đây, đã kể lại quá trình phát hiện những bất thường trên cơ thể nạn nhân.

Ông Kiên cho biết, bé A. được mẹ đưa đến viện ngày 17/1 trong tình trạng hôn mê, co giật, người tím ngắt. Chị L. (mẹ ruột bé A.) kể với bác sĩ do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên đưa con bệnh viện. Tại đây, các y, bác sĩ đưa ngay nạn nhân vào để cấp cứu. Quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã đặt ống thở, sau đó cho thuốc điều chỉnh tim mạch đồng thời theo dõi sức khoẻ cháu A.. Tuy nhiên, ảnh chụp A quang của bé lại cho thấy điều ":bất thường".

"Khi chụp X quang, các y bác sĩ thì phát hiện trên đầu cháu A. có những phản quang. Tuy nhiên, bệnh viện không có máy 3D nên chúng tôi không thể chẩn đoán được phản quang trong sọ não bé A. là gì" - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết.

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Hình chụp X quang phần đầu bé gái - Ảnh: Internet

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất, sức khỏe cháu A. tương đối ổn định nên được chuyển lên tuyến trên Bệnh viện Xanh Pôn. Từ phim chụp phần đầu có những phản quang, bất thường, nên Bệnh viện Thạch Thất đã báo y, bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn chú ý. 

"Sau khi cháu A chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn thì y, bác sĩ tại đây báo lại là phát hiện trong sọ, tổ chức não cháu có 9 dị vật nghi là đinh sắt trong quá trình chụp chiếu 3D dựng hình.

Từ kết luận của đồng nghiệp ở Bệnh viện Xanh Pôn, cùng những nghi vấn ngay từ đầu khi bé A. nhập viện, tôi đã tìm lại lịch sử điều trị của bé A. và bất ngờ phát hiện bé liên tiếp gặp sự việc bất thường, từ ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt đinh vít, gãy tay... 

Tôi đã báo sự việc cũng như những bất thường liên quan đến bé A. tới lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất. Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ra sự việc cháu bé bị găm đinh vào đầu" - bác sỹ Kiên chia sẻ.

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Hình ảnh mới nhất của cháu A đang điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Từ báo cào của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc của cháu bé.

Theo Dân Trí, ngày 20/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người. Huyên chính là người được xác định bạo hành bé A. Ngoài ra, công an tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị L. (27 tuổi, mẹ của bé A. và là người tình của Huyên) liên quan vụ án.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cũng ban hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên trong thời gian 4 tháng.

Mới đây, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Công an thành phố Hà Nội vào chiều ngày 21/1 đã tuyên bố bị can Nguyễn Trung Huyên đã thừa nhận việc bản thân nhiều lần hành hạ bé gái 3 tuổi là con riêng của người tình. Cơ quan Công an cũng cho biết, Nguyễn Trung Huyên gây án trong trạng thái sức khỏe tâm lý vô cùng bình thường và không có dấu hiệu tâm thần hay bị "ngáo đá".

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Nghi phạm Nguyễn Trung Huyên - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên chưa từng có tiền án tiền sự và là một người ít nói trong mắt hàng xóm. Ở lời khai ban đầu, Huyên tuyệt nhiên không nhận tội và đổ lỗi rằng bé Đ.N.A đã tự té ngã và nghịch ngợm nên tự nuốt dị vật,...

Tuy vậy, theo tài liệu được thu thập bởi Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố Hà Nội) và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và kết quả phân tích những nguyên lý, cơ chế dẫn đến thương tích trên cơ thể của bé A đã khiến cho Nguyễn Trung Huyên buộc phải khai nhận mọi hành vi phạm tội vô nhân tính của mình.

Tình trạng sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Khi có diễn biến mới, bệnh viện sẽ thông tin sớm nhất có thể

Tình trạng sức khỏe của bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Khi có diễn biến mới, bệnh viện sẽ thông tin sớm nhất có thể

trưa ngày 21/1, bà Trần Liên Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu vẫn được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Nhi của bệnh viện. Các bác sĩ vẫn đang dồn sức để cứu chữa cho bệnh nhi

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